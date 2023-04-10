iPhone 15 Pro Max傳機身更薄 「Ultra」機種要等到這年才登場
稍早於Twitter傳出疑似蘋果（Apple）的iPhone 15系列的CAD圖像，其中透露新款iPhone 15 Pro Max的寬幅將維持與iPhone 14 Pro Max一樣，但長度與厚度則比iPhone 14 Pro Max縮減一些，同時主相機鏡頭突出幅度也將有所縮減。
目前在網路上曝光的CAD圖像，除了可能是依照傳聞規格繪製而成，部分則有可能是蘋果為了讓配件業者預先設計保護殼等產品，因此會先提供新機長寬高等規格，以及預計開孔位置等資訊。
而從這些資訊雖然無法具體判斷新機實際功能規格，卻能判斷新機與現有機種尺寸差異，以及功能按鍵是否有作調整。
從目前消息顯示，iPhone 15 Pro Max採用77.58mm寬、159.86mm長，以及8.25mm厚度設計，而主相機鏡頭突出高度為3.78mm，若加上手機本身厚度則達12.02mm。作為對比，iPhone 14 Pro Max採用77.58mm寬、160.71mm長，以及7.85mm厚度設計，而主相機鏡頭突出高度為4.18mm，若加上手機本身厚度則達12.03mm。
另外，從目前曝光的CAD圖像顯示，iPhone 15 Pro Max左側音量鍵採單一開孔設計，似乎暗示新機將如先前傳聞採用壓感式按鍵 (類似過往的Touch ID按鍵)設計，而非傳統機械式按鍵，而上方原本的靜音撥鍵也可能改為壓感式設計，甚至可能對應切換靜音以外操作功能。
至於從同樣傳出CAD圖像的iPhone 15消息，則是在音量按鍵位置維持兩個開孔，因此有可能代表iPhone 15仍維持傳統機械式按鍵設計。
不過，這些CAD圖像都未獲得蘋果回應，因此暫時還無法判斷實際真偽。
至於先前有不少傳聞的「Ultra」機種，目前可能要延後至2024年推出的iPhone 16系列才會正式加入，而定位「Pro Max」的機種則會持續推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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