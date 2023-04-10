對決三星摺疊機！vivo預告推直向凹折手機X Flip 外部螢幕更大

在OPPO推出其直向凹折設計的Find N Flip之後，vivo也由其品牌副總裁賈淨東於官方微博頁面透露將推出名為X Flip的直向凹折手機，並且公布部分硬體細節，預計會在4月間與新款X Fold 2螢幕可凹折手機一同亮相。

相比OPPO的Find N Flop，以及三星的Galaxy Z Flip系列手機，vivo即將推出的X Flip顯然將在外側螢幕採更大顯示尺寸設計，幾乎快要佔據上半部背蓋多數面積。

不過，目前vivo所公布圖像並未將螢幕點亮，因此暫時還無法確認X Flip外側螢幕實際使用情況。

而X Flip將會推出黑色、金色與紫色設計，其中在紫色款更採用菱格紋路的皮革材質背蓋設計，並且額外提供珍珠星環短鍊作為搭配。

硬體部分則是採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，外側採用5000萬畫素感光元件設計的廣角鏡頭，搭配光學防震與蔡司T*鍍膜鏡片設計，內側視訊鏡頭則採3200萬畫素規格。

其他部分則包含手機凹折處的鉸鏈設計一樣對應多角度懸停，讓使用者能對應不同角度凹折使用模式。

vivo預計會在4月間公布新款螢幕可凹折手機X Flod 2時，同步公布X Flip具體規格細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

udn討論區