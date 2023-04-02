魅族20系列如預告加入衛星通訊功能 強化與吉利汽車連動功能
日前併入吉利集團，並且成立星紀魅族集團之後，3月30日終於宣布推出預告的魅族20系列手機，更在高階機種加入魅族天問S1多模衛星通訊晶片，藉此在手機端實現雙向收發衛星訊息功能，另外也強化吉利車款連動操作體驗。
此次推出的魅族20系列手機，分別包含魅族20、魅族20 Pro與最高階的魅族20 Infinity，三款手機均採用Qualcomm Snapdragon Gen 2處理器，並且採用平面螢幕與螢幕下超音波指紋辨識功能。
其中，魅族20採用6.5吋、Full HD+解析度與144Hz畫面更新率設計的OLED面板，魅族20 Pro則採用6.81吋、2K+解析度與120Hz畫面更新率的三星 E6等級AMOLED面板，至於魅族20 Infinity則是採用京東方製作的6.79吋、3192 x 1368解析度、21:9顯示比例與120Hz畫面更新率顯示面板，並且採用魅族自行研發的泰坦玻璃，標榜硬度可達HV722等級，能抵禦多數刮傷情況。
外觀部分則採用類似iPhone 14系列般的直角平框設計，但也加入一些三星Galaxy S23系列設計元素，魅族20分別提供黑、黃、粉、綠配色設計，魅族20 Pro則提供黑、白、金三款配色，至於魅族20 Infiny則提供黑、白、綠三款配色。
其他規格方面，魅族20均採用LPDDR5X記憶體與UFS 4.0儲存元件，以及包含雙擴音喇叭、NFC、X軸震動馬達與紅外線遙控器功能。
而魅族20採4700mAh電池容量，支援67W有線快充，魅族20 Pro採5000mAh電池容量，支援80W有線快充，魅族20 Infinity則採4800mAh電池容量，同樣支援80W有線快充，額外加入50W無線快充，另外還搭載可實現手機端雙向訊息傳遞的魅族天問S1多模衛星通訊晶片。
相機部分，魅族20採用3200萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別搭載5000萬畫素廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素景深鏡頭，魅族20 Pro則同樣採用3200萬畫素視訊鏡頭，主相機則採用均為5000萬畫素規格的廣角鏡頭、超廣角鏡頭與2倍人像鏡頭，並且在廣角鏡頭加入光學防震設計。
至於魅族20 Infinity則在主相機採用5000萬畫素廣角鏡頭，搭配1200萬畫素規格的超廣角鏡頭與2倍人像鏡頭，鏡頭表面則採用一體成形設計的無界藍寶石鏡片保護。
三款新機都採用基於Android 13的Flyme 10客製化操作介面，其中更加入與吉利車款連動設計的Flyme Auto車機系統，在魅族20 Pro還能額外利用UWB超寬頻模組作為吉利LYNK 08電動車的數位車鑰使用。
魅族20系列將以人民幣2999元起跳價格銷售，從即日起已經開放中國市場預購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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