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他和竊賊鬥智2天…「iPhone的奇幻旅程」靠定位還有這1招終於取回手機

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友花了2天與竊賊鬥智，最後將蘋果iPhone 12 Pro找回來，他表示「定位真的很重要」。（示意圖／翻攝自蘋果官網）
一名網友花了2天與竊賊鬥智，最後將蘋果iPhone 12 Pro找回來，他表示「定位真的很重要」。（示意圖／翻攝自蘋果官網）

手機不見了，還可以找得回來嗎？一名網友使用蘋果（Apple）的iPhone，日前遺忘在泳池更衣室而遭到偷竊，回撥電話也「被關機」，他除了利用定位系統外，還用了「鬥智方法」，在隔日就找回來，該段「iPhone的奇幻旅程」引起熱議。

手機遭關機難有精確定位

一名網友日前在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，3月23日不慎把iPhone 12 Pro遺忘在泳池更衣室隔間遭撿走，「請救生員打過去（自己的手機）已經被關機」，加上更衣室未有監視器，缺乏直接證據，只好透過iPad的「尋找（Find My）」App找尋已被關機的iPhone 12 Pro，不過定位位置誤差約直徑30公尺，無法知道偷竊者與手機位在何處，他提到雖已報警立案，「但警察的態度你一定知道。」

追蹤賊「超愛游泳」 堵出入口一一詢問

不過他掌握到對方在游泳完後會被定位在某一處數小時，「應該是他家」，他隔日觀察對方會在早上6點45分游泳、7點到上班地點、下午5點再去游泳，被他笑稱「（他）超愛游」，他隨即到該游泳池唯一出入口詢問每個出來的男生「請問先生昨天有在這邊撿到一隻手機嗎？」雖然沒成功，但又發現手機定位移動至某處，無法得知偷竊者到底在哪，只能先去昨天認定的「對方家樓下」。

蘋果用戶可以透過「尋找（Find My）」App找尋自己的蘋果相關產品。（翻攝自蘋果官網）
蘋果用戶可以透過「尋找（Find My）」App找尋自己的蘋果相關產品。（翻攝自蘋果官網）

二度與賊互看 調監視器配「天眼」直接逮人

他到該處後發現疑似有在游泳池現場問過話的一名男子，「我和他對看，他的表情一副『我跟你之間有什麼，但我不說』的樣子。」記下前3碼英文車牌後請警察幫忙調「在游泳池一個一個問話」的監視器畫面，警方才勉為其難透過公權力讓他觀看，沒想到不僅看到疑似竊賊的畫面、完整車牌號碼，再透過「天眼」掌握到當天一整天行蹤，2天內終於透過警方順利將iPhone 12 Pro取回。

「要積極＋警察輔助」就有希望

他表示當下真的想「放狒狒咬他」，認為「（iPhone）定位真的有用」，但不光光只有靠定位，「但要配合你的積極，警察的公權力你就當成輔助」，加上他認為「竊賊有點笨」，像是對方回家後又出門「被堵到」，運氣成份也在其中，鼓勵手機被偷竊的網友們不要絕望，還是有機會找回來。

該文引起熱議，網友大讚他是柯南、「行動力好強，敬佩。」、「好猛，這種執行力可能很多人做不到。」也認為原Po努力替自己找到有利證據，「警察最後其實只是以人民身分幫忙說服歸還。」也有網友驚訝，「原來（台灣）現在已經有『雲龍系統』（指可以自動過濾車牌、並追蹤車輛行經路線的功能）這玩意。」

若想讓自己的iPhone能被定位，記得開啟「尋找我的iPhone」、「尋找網絡」、「傳送最後記錄的位置」功能。（翻攝自蘋果官網）
若想讓自己的iPhone能被定位，記得開啟「尋找我的iPhone」、「尋找網絡」、「傳送最後記錄的位置」功能。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 12 Pro 蘋果 天眼 偷竊

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