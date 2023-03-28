傳蘋果iPhone 15「消滅實體SIM卡」計畫推展全球 下一波會輪到台灣？
蘋果（Apple）開始在美國上市的iPhone 14系列新機移除實體SIM卡槽，法媒《iGeneration》認為蘋果已從基地（美國）著手取消實體卡槽的計畫，未來可能會擴大到全球更多國家。
蘋果自iPhone 14系列開始在美國取消實體SIM卡槽，意味著只剩下轉換成使用eSIM的選項；《iGeneration》報導分析，從目前美國上市狀況看來，「轉換eSIM」的過渡計畫似乎未見嚴重紕漏，因此推測蘋果可能會再加快全面轉換eSIM計畫至全球其他更多國家。《iGeneration》掌握消息則指出，未來在法國推出iPhone 15、iPhone 15 Pro機型時，便會取消實體SIM卡槽。
以我國而言，大多數台灣民眾仍較習慣使用實體SIM卡，即使國內主要電信公司都已推行eSIM月租方案，但消費者可能多會認為申辦開通eSIM手續較繁瑣、收取費用多，因此台灣民眾使用實體SIM卡還是主流。
多有傳言蘋果想打造「無孔iPhone」，如iPhone 15 Pro系列在音量鍵和靜音鍵不斷有「取消或重大改變」的新設計流出，有別以往iPhone傳統設計，可見是蘋果朝「無孔iPhone」目標前進的跡象。
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