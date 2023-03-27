三星新摺疊Galaxy Z Flip5外觀長這樣！傳螢幕加大只為1功用 網酸：買摺疊機幹嘛

三星（Samsung）摺疊機Galaxy Z Fold4和Flip4從2022年8月推出至今已超過半年，新款Galaxy Z Fold5和Flip5傳聞也越來越多。據外媒爆料，兩款新摺疊機都將改用水滴式鉸鏈設計，可減少摺疊螢幕的摺痕，其中Galaxy Z Flip5更有1處不同變化，但被網友質疑「那買摺疊機要幹嘛」。

據《9to5google》報導，今年推出的Galaxy Z Fold5和Flip5兩款將配備Snapdragon 8 Gen 2的三星特別款處理器，與Galaxy S23系列相同，並有IPX8等級防水能力，螢幕也可能採用新的觸控技術，但細節未知。此外，兩款也會改用水滴鉸鏈設計，可減少摺疊螢幕的摺痕，華為和OPPO的新款摺疊手機皆採用此類設計。

三星左右開闔的Galaxy Z Fold5傳出外型與Fold4相同，外螢幕、內螢幕一樣為6.2吋和7.6吋，機身比舊款窄0.2mm，也因新的鉸鏈設計，讓厚度剩下13mm左右。（翻攝自推特technizoconcept）

三星左右開闔的Galaxy Z Fold5傳出外型與Fold4相同，外觀及硬體不會有太大變化，外螢幕、內螢幕一樣為6.2吋和7.6吋，機身比舊款窄0.2mm，且手機整體感覺會比前代薄，因新的鉸鏈設計讓厚度剩下13mm左右，比Fold 4的15.8mm還薄，重量也將變得更輕，為254克，比舊款263公克少了9公克。

三星左右開闔的Galaxy Z Fold5傳出外型與Fold4相同，外螢幕、內螢幕一樣為6.2吋和7.6吋，機身比舊款窄0.2mm，也因新的鉸鏈設計，讓厚度剩下13mm左右。（翻攝自推特technizoconcept）

上下開闔的Galaxy Z Flip5則在網路上流傳渲染圖，機身採直邊邊框和圓角設計，外頭的副螢幕將「長大長胖」，從Flip4的1.9吋升級至3.4吋，幾乎為方形形狀，占據手機外部大部分的空間，強調可以「無需打開手機」，就能觀看相關資訊或設定小工具，也能更容易當相機取景器；而內部螢幕也將比Galaxy Z Flip5更窄。

上下開闔的Galaxy Z Flip5則在網路上流傳渲染圖，外頭的副螢幕將從1.9吋升級至3.4吋，幾乎為方形形狀，傳出想讓用戶減少開闔次數，引起網友質疑「那買摺疊機幹嘛」。（翻攝自推特technizoconcept）

上下開闔的Galaxy Z Flip5則在網路上流傳渲染圖，外頭的副螢幕將從1.9吋升級至3.4吋，幾乎為方形形狀，傳出想讓用戶減少開闔次數，引起網友質疑「那買摺疊機幹嘛」。（翻攝自推特technizoconcept）

該文引起熱議，就有網友表示，「減少摺疊次數？幹嘛買摺疊機，矛盾到爆。」、「那幹嘛不買不需要打開的（手機）就好了」、「以後整支手機都是螢幕了」，也有人擔心外螢幕加大後會影響續航力，「外螢幕的地方比較熱，做這麼大面感覺會挺燙的結果。」、「外面螢幕先壞」，但也有網友期待它的成品，「精品感十足」、「期盼價格可以壓在3W（3萬）左右。」

上下開闔的Galaxy Z Flip5則在網路上流傳渲染圖，外頭的副螢幕將從1.9吋升級至3.4吋，幾乎為方形形狀，傳出想讓用戶減少開闔次數，引起網友質疑「那買摺疊機幹嘛」。（翻攝自推特technizoconcept）

上下開闔的Galaxy Z Flip5則在網路上流傳渲染圖，外頭的副螢幕將從1.9吋升級至3.4吋，幾乎為方形形狀，傳出想讓用戶減少開闔次數，引起網友質疑「那買摺疊機幹嘛」。（翻攝自推特technizoconcept）

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