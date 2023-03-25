手機限時優惠大亂鬥！Sony直降12000、三星59折起 蘋果iPhone 14 Pro省3910元

周六上班不寂寞，就用手機限時優惠當成補班小確幸吧！知名手機業者推出期間限定優惠，除了蘋果（Apple）iPhone 14系列最高有3910元的折扣外，這次Sony也參一腳，旗艦手機直接下殺1萬2000元，是這次降幅最大的手機。

知名手機業者傑昇通信推出春季購物節活動，即起至3月26日止祭出限時手機優惠。（傑昇通信提供）

知名手機業者傑昇通信推出春季購物節活動，即起至3月26日止祭出限時手機優惠，入門機OPPO A78 128GB版本才剛推出1周就直降1500元，就能用7490元買到5G手機；小米也有平價手機「紅米Note 11S」現在5千有找，相當划算。

入門機OPPO A78 128GB版本才剛推出1周就直降1500元，就能用7490元買到5G手機。（傑昇通信提供）

小米的紅米Note 11S祭62折優惠。（傑昇通信提供）

Sony去（2022）年推出的拍照旗艦機Xperia 1 IV 512GB版本直接現折1萬2000元，只要2萬7990元就可入手；三星（Samsung）Galaxy S22 256GB版本也便宜了8910元、中階定位旗艦功能的Galaxy A53也下殺59折，特價8790元。

Sony拍照旗艦機Xperia 1 IV 512GB版本是這次折扣最多的手機，直接現折1萬2000元，只要2萬7990元就可入手。（翻攝自Sony官網）

當然想買蘋果也不能錯過這次機會，iPhone 14 128GB版本享3410元的回饋，若購買iPhone 14 Pro 128GB的金色、深紫色或太空黑，可省下3910元，就能用3萬990元買到最新手機。

購買蘋果iPhone 14 Pro 128GB的金色、深紫色或太空黑，可省下3910元，就能用3萬990元買到最新手機。（翻攝自蘋果官網）

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