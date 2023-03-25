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你的第六感沒錯！手機正在監聽你…專家曝這物躲在背景秘密竊聽

聯合新聞網／ 綜合報導
手機真的都有在聽！許多民眾都有聊完天後「廣告秒出現」的恐怖經驗。圖源：ingimage
手機真的都有在聽！許多民眾都有聊完天後「廣告秒出現」的恐怖經驗。圖源：ingimage

常常感覺手機在監聽你講話嗎？許多人和你有相同感覺。根據調查，在英國有45%的人發現他們的手機會出現「沒搜尋過」但有在談話中談過的商品廣告。而這很有可能是家裡的智慧型產品透過麥克風來接收這些訊號，使得你在不知情的情況下遭到監聽。

許多人常有手機在監聽自己的感覺，常常在聊完某些話題後，手機馬上就出現了相關的廣告。根據Daily Mail報導，在英國一個1000多人以上的調查中，有45%的人有遇過相同現象，甚至他們也完全沒搜尋過相關產品，只有在口頭聊天時提及。

該調查中一半的受訪者因此表示，這讓他們感覺到被跟蹤；另一部分的受訪者則認為，這現象令他們相當害怕；三分之二的受訪者不知道該如何阻止這樣的狀況發生。

根據網路安全專家NordVPN表示，許多應用程式可以利用在背景接收聲音訊息，導致私人對話被竊聽，手機的麥克風可能透過這個方式正不斷運作，以利業主投放廣告。

除此之外，另一個有爭議的資訊收集方法即為「超聲波跨裝置追蹤」，而該聲波頻率相當高，通常人類無法聽見。從筆電到桌電等各種智慧型裝置，都可能會透過跨聲波的方式互相「秘密溝通」監控使用者，使得社群媒體和各種網站可以搜集相關資訊並向使時用者投放廣告。

有人就曾連續幾天用手機刻意擺在附近，並聊一些「不太感興趣的話題」，如一位沒有擁有汽車的人不斷刻意聊近期「買了一輛Volve汽車」，沒想到接著就開始被Volve廣告淹沒。這些資訊對於廣告業者來說無疑是一座「金礦」，許多應用程式都會要求使用者要求同意使用麥克風的權限，這些寶貴的資訊就會開始被收集，並在不知不覺的情況下滲透你我的生活。

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