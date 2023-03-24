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iPhone就是有價值！蘋果4大關鍵贏過安卓 光是「折舊率速度」就差2倍

聯合新聞網／ 綜合報導
有外媒認證，列出4關鍵，證實蘋果在二手市場真的有價值。（翻攝自蘋果官網）
有外媒認證，列出4關鍵，證實蘋果在二手市場真的有價值。（翻攝自蘋果官網）

果粉愛用蘋果Apple）iPhone手機除了「信仰」外，在二手市場上也比安卓（Android）更有價值。現在就有外媒分析4項關鍵，證明「iPhone真的有價值」！

《macdailynews》報導第1點以折舊率來看，國外網站BankMyCell曾做過一項手機調查，安卓手機的價值下降速度「是iPhone的2倍」

★iPhone與安卓手機折舊率：

．第1年：iPhone的-13.83%對比Android的-32.06%
．第2年：iPhone的-13.57%對比Android的-35.14%
．第3年：iPhone的-11.30%對比Android的-27.09%
．第4年：iPhone的-20.50%對比Android的-34.44%

第2點為蘋果之所以保值，在於投入大量資金研發新產品，才能夠創造出創新又耐用的iPhone等蘋果裝置，加上外型、設計、規格、品質讓人印象深刻，也反映在二手價值上，用戶願意以不錯的價格購買二手iPhone。

以折舊率來看，安卓手機的價值下降速度「是iPhone的2倍」。圖為iPhone 14 Pro系列。（翻攝自蘋果官網）
以折舊率來看，安卓手機的價值下降速度「是iPhone的2倍」。圖為iPhone 14 Pro系列。（翻攝自蘋果官網）

第3點為一想到「蘋果」，就會和創新、品質、顧客滿意度劃上等號，這也是經過多年顧客服務所累積出來的，客戶也願意花更多錢購買蘋果產品，因為他們認為「蘋果」這項品牌可以獲得優質產品。

最後為作業系統。蘋果的封閉的作業系統也是「保值」的關鍵，像是透過AirDrop或是「接力（Handoff）」功能，可以在蘋果裝置間共享文件和內容，也會吸引到非蘋果用戶或是既有果粉購買其他相關產品。

蘋果 Apple Android 手機 品牌

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