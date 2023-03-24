用iPhone易「路怒症」？用安卓手機不愛繫安全帶？2陣營駕駛習慣調查超驚人

你開車時常會「路怒症（Road Rage）」發作嗎？近日有美國調查顯示，發現使用蘋果（Apple）iPhone的車主竟然比使用安卓（Android）手機的車主還更常發生路怒症的現象，但使用Android手機的車主相較之下開車更快，也更容易闖紅燈。

根據「American Trucks」報導，一項調查訪問了超過1萬位美國的駕駛者，為了要調查iPhone使用者和Android手機使用者誰才是「比較安全」的駕駛，試圖分析手機品牌是否會影響駕駛習慣，並了解駕駛的性格是否會有所不同。

相較之下，iPhone使用者似乎比Android使用者有更多路怒症經驗。翻攝AmericanTrucks

而結果顯示，使用iPhone的車主在作答以下題目時顯示了比Android手機車主略高的傾向，如有更高一些的機率有「路怒症」經驗，以及肇事率較高、更容易在駕車時傳簡訊等等。

iPhone使用者和Android使用者的駕車習慣有些微差異。翻攝AmericanTrucks

而Android手機的車主則相較之下有更高的開車速度、更多的闖紅燈經驗和不繫安全帶等。雖然如此，但所有資料的數據並無太大差距，各項數據的落差幾乎都在10%以內，因此很難斷定哪一個陣營的手機使用者「誰更安全」。

iPhone使用者和Android使用者的駕車習慣有些微差異。翻攝AmericanTrucks

udn討論區