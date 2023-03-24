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華為摺疊機Mate X3比蘋果輕！不僅可凹折、還能自由控制開關角度

聯合新聞網／ 楊又肇

除了公布新款P60系列手機，華為此次在中國市場發表會也同步揭曉新款螢幕可凹折手機Mate X3，標榜整體重量僅239公克，展開後的厚度僅有5.3mm，相比小米的MIX Fold，或是榮耀推出的Magic Vs都還要輕盈，甚至比蘋果的iPhone 14 Pro Max還輕。

此款新機變得更輕薄的原因，在於採用全新雙旋機構設計的水滴轉軸，同時內建USB-C連接埠也比一般機種採用設計減少約52%厚度，但螢幕凹折機構依然可實現多角度懸停設計，並且具備IPX8等級防水防塵，而機身背蓋一樣採用華為自行研發抗摔設計的崑崙玻璃，另外也提供皮革材質設計，顏色則提供黑色、白色、金色、紫色與綠色選項。

而內側主要螢幕採7.8吋、2496 x 2224解析度的OLED面板，峰值亮度可達100nits，支援120Hz畫面更新率與1440Hz PWM調光，外側螢幕則採6.4吋、2504 x 1080解析度的OLED面板，一樣支援120Hz畫面更新率與1440Hz PWM調光。

處理器則同樣採用僅支援4G連網的Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1，內建12GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，搭載4800mAh電池，以及66W有線快充與50W無線快充，另外更提供7.5W反向無線充電功能。

相機部分則在內外視訊鏡頭採800萬畫素規格，主相機則分別採用5000萬畫素、Sony IMX766感光元件與RYYB感光排列設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，而長焦鏡頭則採1200萬畫素、潛望式設計，同樣也採用RYYB感光排列設計。

Mate X3建議售價為人民幣12999元起跳，此外更推出一款儲存容量增加至1TB，配置矽碳負極設計、讓電量密度增加至5060mAh的Mate X3典藏版，建議售價則是人民幣15999元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為 小米 蘋果 摺疊手機

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