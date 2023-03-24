華為揭曉主相機鏡頭全數採用RYYB感光元件設計的P60系列 額外推出「藝術款」P60 Art

華為3月23日宣布推出P60、P60 Pro，以及定位「藝術款」的P60 Art三款新機，並且在背面主相機鏡頭均納入RYYB感光元件，藉此提高低光環境拍攝效果，甚至廣角鏡頭採用可在f/1.4至f/4.0光圈之間進行10段可調設計。

三款手機均採用僅支援4G連網規格的Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並未跟進採用Snapdragon 8 Gen 2，螢幕則採用6.67吋、2700 x 1200解析度設計的雙側微曲面OLED顯示面板，支援120Hz畫面更新率，以及LTPO、1440Hz PWM螢幕調光設計。

而P60與P60 Pro都採用4815Mah電池容量，支援88W有線快充與50W無線快充，而P60 Art則採用以矽碳材質打造負極的5100mAh電池，在相同容積底下對應更高電池容量，本身也支援88W有線快充與50W無線快充。

另外，P60 Art相比P60、P60 Pro採用不規則線條設計，標榜靈感來自「不規則海島」，分別提供藍色與金色，而P60、P60 Pro則提供黑、紫、綠與洛可可白四款配色，三款手機都採用玻璃背蓋設計，並且具備IP68等級防水防塵設計，其中在P60與P60 Art更採用華為自行研發抗摔的崑崙玻璃材質。

▲P60 Art

▲P60

相機方面，三款手機的視訊鏡頭均採1300萬畫素規格，而主相機鏡頭則都採用RYYB感光元件，藉此強化低光環境拍攝表現，甚至在4800萬畫素廣角鏡頭加入可在f/1.4至f/4.0光圈之間進行10段可調設計。

至於超廣角鏡頭部分，P60與P60 Pro均採用1300萬畫素規格，P60 Art則升級為4000萬畫素。而遠焦鏡頭則僅P60採用1200萬畫素規格，搭載具備光學防震的5倍光學變焦規格，而P60與P60 Art則均採用4800萬畫素、f/2.1光圈設計，並且具備三軸感光元件位移防震系統，可對應最近10公分微距拍攝效果。

▲P60

P60均搭載8GB記憶體與128GB起跳儲存容量，建議售價為人民幣4488元起跳，P60 Pro則提供8GB或12GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，建議售價則從人民幣6999元起跳，至於P60 Art則提供12GB記憶體，以及512GB或1TB儲存容量，建議售價從人民幣8988元起跳，三款新機都會從即日起開放中國市場預購。

除了推出P60系列，華為此次也同步揭曉新款螢幕可凹折手機Mate X3，另外也推出MatePad 11平板、FreBuds 5真無線耳機、HUAWEI Watch Ultimate智慧手錶，以及搭載6000mAh電池電量的暢享60，另外還推出FreeBuds Pro 2+真無線耳機、華為通話手環B7、華為凌霄子母路由器Q6等新品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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