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蘋果新iPhone換上Type-C再搞充電商機？抱歉…歐盟規定成緊箍咒

聯合新聞網／ 綜合報導
傳出Apple將透過「限制充電速度」以獲取MFi的商機，然而歐盟的規定細節恐成Apple獲利的「緊箍咒」。路透
傳出Apple將透過「限制充電速度」以獲取MFi的商機，然而歐盟的規定細節恐成Apple獲利的「緊箍咒」。路透

歐盟自2022年底確認2024年底後將強制要求包含蘋果Apple）的iPhone、AirPods等電子產品，必須採用USB-C（Type-C）作為通用充電介面設計之後，在許多流出的新設計草圖都已經將新iPhone改為USB-C充電接口，但傳言Apple仍不想放棄「MFi（Made For iPhone）」的商機，若使用非MFi認證的Type-C線材恐將使充電、數據傳輸速度等受限，但此舉恐違反歐盟規定。

根據外媒《Laptop》報導，Apple仍不願放棄MFi的龐大商機，試圖將受限非MFi認證的Type-C線材充電及數據傳輸速度，此舉引發許多爭議。當初歐盟訂下「Type-C限令」是為環保，不希望造成浪費而做成此決議，而根據相關公告，雖然資料傳輸速度並無特別限制，但歐盟有明令不允許「不合理地限制」充電速度。

歐盟規定中針對「無故限制」充電速度的公司有規範，無論透過新聞稿和公告都清楚地表明了這一點，並提到「充電速度應與任何兼容的充電器相同」，甚至要求需要充電功率「高於15瓦特」的手機採用USB電源傳輸（Power Delivery）充電的相關通訊協定。

Apple仍可以找到漏洞規避，如可以透過規範可以將充電速度降至僅15瓦（目前iPhone 14系列支援高達27W的充電速度）、降低資料傳輸速度，但這將被視為一個不誠實的行為。但最終Apple會做出什麼樣的選擇，仍需要等到正式發表iPhone 15才可以得知。

Apple 蘋果 Type-C 歐盟

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