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影／蘋果iPhone 14 Pro系列碰上死對頭三星S23 Ultra 「耐摔」生死鬥誰活下來了？

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro系列（左）與三星S23 Ultra（右）進行「耐摔」生死鬥。合成圖／報系資料照、法新社
iPhone 14 Pro系列（左）與三星S23 Ultra（右）進行「耐摔」生死鬥。合成圖／報系資料照、法新社

iPhone 14 Pro系列一推出隨即引起全球瘋搶熱潮，近日YouTube科技頻道「PhoneBuff」安排iPhone 14 Pro Max與才剛上市的三星Galaxy S23 Ultra來場死對頭「耐摔」生死鬥，帶用戶們了解「到底適不適合拿裸機？」

「PhoneBuff」為增加測試公平性便以專業設備進行自動摔機並設定相同摔落高度，且在落下接觸面擺放較平坦的石頭以模擬日常環境，摔機實驗分為3階段，包含從背面、側面、正面朝下方向進行實測。

從背面摔機的實驗可見iPhone 14 Pro Max光是在第一回合就慘輸，iPhone 14 Pro Max的玻璃背殼幾乎全部碎裂，對手S23 Ultra僅有機身角落處及鏡頭邊角出現裂痕，背面則幾乎完好無缺。

圖／取自YouTube科技頻道「PhoneBuff」
圖／取自YouTube科技頻道「PhoneBuff」

不過，在側摔回合中，iPhone 14 Pro Max成功扳回一城，多虧iPhone 14 Pro Max的不鏽鋼邊框展現高強度防禦力，其側邊僅有幾處小刮痕，但S23 Ultra的邊角出現明顯撞擊傷痕，表面玻璃碎裂。

圖／取自YouTube科技頻道「PhoneBuff」
圖／取自YouTube科技頻道「PhoneBuff」

在最後的正面摔回合兩機打成平手，iPhone 14 Pro Max摔下後造成右上角螢幕碎裂，為其正面摔落的致命傷，而S23 Ultra則是機身螢幕左側較大面積碎裂。

圖／取自YouTube科技頻道「PhoneBuff」
圖／取自YouTube科技頻道「PhoneBuff」

綜合這3回合的摔機實驗，意外發現iPhone每次摔落都會造成較大反彈力，iPhone 14 Pro Max每次摔落都會「發生二次傷害」，似乎也是釀成摔機實驗傷痕較多的原因。

「PhoneBuff」為兩機在3回合的表現打分數，最後結果由S23 Ultra險勝，iPhone 14 Pro Max則是在背面摔機回合慘輸，因此建議果粉們為自己的愛機貼上保護貼、裝上保護殼做好防護措施，以免不慎摔機後要付出「昂貴代價」。

圖／取自YouTube科技頻道「PhoneBuff」
圖／取自YouTube科技頻道「PhoneBuff」

iPhone 14 Pro Galaxy S23 Ultra Apple 蘋果 三星

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