安卓新功能「睡得更香甜」！睡眠時間一到就有白噪音 設定方法看這裡
安卓（Android）手機用戶有福了！近期安卓推出新功能，能夠讓手機用戶切換成睡眠模式，只要睡覺時間到了就會放出有助於「提升睡眠品質」的白噪音（white noise sound），讓用戶睡得更香甜。
據《太陽報》（The Sun）報導，安卓用戶只要更新到Android 10或更高版本，就能使用這項新功能「Sleep Sounds」。如果手機還不是Android 10或10以上的版本，可以到設定裡面的系統選擇系統更新，便能升級到最新版本的軟體。
升級完成以後，只要到手機的時鐘App上就會看見一個睡眠時間的選項。只要點進睡眠時間裡，就能設定習慣的上床時間和起床時間，只要設定完成，在下方選擇自己喜歡的音樂，就可以在睡前撥放適合入睡的背景音樂。
如果不喜歡下方內建的音樂，也可以選自己平常慣用的串流媒體，從當中選擇喜歡的背景音樂。設定完成後，用戶還可以設定倒數計時器，只要時間到了音樂就會自己停止，不用擔心睡著以後手機還響一整晚耗電。
除了這個功能以外，用戶也可以到設定的「數位健康與家長監護」裡面找到「中斷連接方式」，該分類下有「就寢模式」，只要打開以後，手機就會自動變成灰階色調，也會關閉所有軟體的提醒，讓用戶酣然入夢。
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