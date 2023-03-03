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驚！手機充電中…他接起電話 電池竟爆炸釀全身流血重傷亡

聯合新聞網／ 綜合報導
印度男在手機充電時接電話，手機卻爆炸身亡。圖／Ingimage
印度男在手機充電時接電話，手機卻爆炸身亡。圖／Ingimage

印度一名男子在手機充電時接電話，手機電池卻突然爆炸，導致他的頭部及上半身重傷，最終不幸死亡，目擊者指出，男子身上各處流血，頭部、胸口、手臂都有嚴重燒燙傷，目前警方正在調查死因。

根據外媒報導，印度中央幫烏賈因縣（Ujjain）的巴德納加爾鎮（Badnagar）發生一起命案，一名68歲的男子巴羅德（Dayaram Barod）在上月27日與朋友約定在火車站見面，由於約定時間到了他未現身，朋友便致電確認，然而電話打通後卻突然掛斷，朋友驚覺有異，到他家中確認，卻發現他已死亡。

巴羅德的朋友指出，他從妻子去世後就是一人獨居，當時進門後目睹巴羅德倒臥在地，且頭部、胸口、手臂都嚴重燒燙傷，全身各處都流血，因此他立刻報警。

警方調查時在屍體附近發現一支炸壞的手機，該部手機的電路板完全燒壞，充電口上插著電線，可見原本手機是正在充電的狀態，但現場沒有其他爆裂物，因此懷疑是在充電時接電話，才導致電池爆炸而被炸死，目前正在查明死因中。

印度 爆炸 命案 手機

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