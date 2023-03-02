果粉氣炸！蘋果悄更新1功能 「關閉它」恐遭限制充電：誘騙我們買新iPhone

蘋果（Apple）會因iPhone、iPad出現漏洞或是優化功能時推出iOS小幅度更新，不過日前官方更新iPhone一項功能後，卻讓用戶覺得是在「誘騙」他們買更好的iPhone，直呼「這是我見過的最荒謬的事情」。

蘋果在iOS 16.1功能新增「乾淨能源充電（又稱『清潔能源充電』，Clean Energy Charging）」，官方聲稱可以讓iPhone選擇性地用低碳排放電力使用「清潔能源充電」減少碳足跡，可在「設定」→「電池」→「電池健康度與充電」內，開啟或關閉「乾淨能源充電」。

目前「清潔能源充電（Clean Energy Charging）」僅在美國地區可使用。（翻攝自蘋果官網）

外媒報導，部份果粉發現，如果自己的iPhone需要長期間充電時，若關閉「乾淨能源充電」功能，則可能遭限制充電，使得充電速度更慢，遭批評以更新iOS方式「誘騙」他們購買新iPhone，認為「蘋果透過這方式『指導他們』如何使用1000美元（約台幣3萬676元）的手機（指iPhone）。」還有人說，「蘋果假裝關心環境，同時故意降低舊設備的速度迫使人們升級，進而製造大量電子垃圾。」

不過目前「乾淨能源充電」僅在美國地區可使用，台灣目前未有此功能。《聯合新聞網》也實測，手機版本已升級至16.3.1，在「電池健康度與充電」內也沒有出現該功能，台灣用戶暫時可以放心。

目前「乾淨能源充電」僅在美國地區可使用。《聯合新聞網》實測，手機版本已升級至16.3.1，在「電池健康度與充電」內未出現「乾淨能源充電」功能。（圖／聯合新聞網）

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