圖／三星摺疊手機被店員「認證」受損別亂摺？他1動作反被網轟無知：它超好用
手機大廠推陳出新，開始搶攻摺疊手機市場，除了蘋果（Apple）處在「只聞樓梯響」階段外，像是三星（Samsung）的Galaxy Z Flip4和Fold4早以站穩地位，小米、OPPO、華為等業者都相繼推出，不過也讓想嘗鮮的民眾害怕摺疊「摺過頭」變得不耐用。一名網友看到手機店面秀出疑似「損壞」的摺疊機，笑稱「誠實展示讓你知道摺疊機不能買」，反被網友大酸他不懂這台的好。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，可見該名網友在電信行看見一支疑似損壞的三星摺疊手機，手機上寫著「機器已受損，為了安全及避免被零件割傷，請不要再摺疊唷。」還可見摺疊處貼上膠帶，讓他表示「愈來愈欣賞三星了，誠實展示讓你知道摺疊機不能買。」似乎暗示手機不耐用，引起熱議。
幾乎網友一面倒認為原Po沒概念，「這是模型機」而非實機，「展示機，被折壞也是一兩天的事」、「應該是被硬掰玩壞了，實機才沒那麼脆弱啦。」並大酸他亂帶風向，「看到什麼就開始亂講」，但也有人認為店家不把展示機換成新的，「是叫人怎麼會想買」、「上面應該要有摺疊計數器，這樣才知道折幾次完會損壞。」
不少使用過三星摺疊機網友們讚賞該手機，「已經用一年了喔，都還很好哦。」、「用了半年覺得很方便啊，超適合放口袋跟小廢包的。」、「折成一小塊，比一大片放進口袋還輕便。」
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