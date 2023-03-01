影／真香警報？這家陸牌安卓「致敬」iPhone動態島 高層曬照卻秒刪文

iPhone 14 Pro系列以「動態島」設計吸引大批粉絲，引起全球瘋搶熱潮，不少安卓廠商也嗅得商機，紛紛動身「致敬」，中國大陸手機品牌Realme近日就意外洩漏一款搭載「迷你膠囊（Mini Capsule）」的新產品。

根據外媒《9to5google》報導，Realme副總裁馬達夫（Madhav Sheth）昨日在推特發布Realme C系列新手機的消息並大喊「超級酷！（really cool）」，值得注意的是，從馬達夫釋出的展示圖可見該款手機搭載外觀、安裝位置都與動態島類似的「迷你膠囊」，消息一出便吸引許多網友關注，未料PO文公開不久便被撤下，外界推測此舉疑似是為了炒起話題。

Realme副總裁馬達夫（Madhav Sheth）昨日在推特發布Realme C系列新手機的消息並大喊「超級酷！（really cool）」。圖／取自《9to5google》

即使該篇貼文被火速刪文，但還是被網友搶先一步截圖，仔細觀察可見「迷你膠囊」設於螢幕居中頂部位置，外觀如膠囊狀、類似於iPhone 14 Pro系列的動態島設計，可用於顯示充電狀態、電池電量等，展現功能也和動態島相似。

《9to5google》也拋出可能性，由於Realme屬於OPPO旗下品牌，因此Realme搭載「迷你膠囊」的設計表明了OPPO和OnePlus未來產品可能會採用類似功能。

知名爆料者@OnLeaks進一步曝光該款手機展示「迷你膠囊」的影片，例如充電時，「迷你膠囊」會隨著UI動畫顯示電量、充電瓦數等資訊，影片呈現效果宛如動態島使用效果。

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future...😵‍💫



So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme's #MiniCapsule in action...😏



Again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe — Steve H.McFly (@OnLeaks) 2023年2月22日

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