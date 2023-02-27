蘋果新機渲染圖曝光！1圖看Plus版新舊尺寸差異、iPhone 15 Pro Max恐成「歷代最厚」

愈來愈多蘋果（Apple）的iPhone 15系列消息了！這次外媒不僅曝光平價版iPhone 15 Plus的渲染圖，也提到旗艦版iPhone 15 Pro系列的外型變化，恐怕又比iPhone 14 Pro系列變得更厚了。

平價版iPhone 15全面變動態島挖孔螢幕

網路上不斷傳出iPhone 15 Pro的新機謠言，但平價版的iPhone 15、iPhone 15 Plus到底外型如何呢？據《9to5mac》報導，貼出的CAD渲染圖可見，平價版iPhone 15 Plus外觀除去瀏海螢幕，換句話說iPhone 15系列全面改成動態島（Dynamic Island）的挖孔螢幕設計，邊框也比iPhone 14 Plus還窄，並有確切的尺寸如下：

iPhone 15 Plus：160.87 × 77.76 × 7.81mm iPhone 14 Plus：160.84 × 78.07 × 7.79mm

平價版iPhone 15與iPhone 15 Plus渲染圖。（翻攝自9to5mac）

iPhone 15 Plus似乎微微變得更長、更窄和更厚，另外圖片也清楚顯示Type-C接孔、背面鏡頭變得更為凸出，以及機身變得更為圓潤。

平價版iPhone 15 Plus（右）與iPhone 14 Plus（左）相比，機身更為圓潤、鏡頭變得更凸出。（翻攝自9to5mac）

平價版iPhone 15 Plus渲染圖，厚度比舊款微微增加。（翻攝自9to5mac）

平價版iPhone 15 Plus將改為Type-C接孔。（翻攝自9to5mac）

iPhone 15 Pro Max機身圓潤、厚度更厚

一名推特用戶UniverseIce則秀出iPhone 15 Pro Max（又稱iPhone 15 Ultra）的渲染圖，顯示iPhone 15 Pro Max將用鈦金屬材質打造機身並更為圓潤、使用Type-C接孔、尺寸一樣變得更長、更窄和更厚，且厚度恐怕成為iPhone 4s（厚度為9.3mm）之後最厚的蘋果手機，與iPhone 14 Pro Max尺寸比較如下：

iPhone 15 Pro Max：159.9 × 76.73 × 8.25mm iPhone 14 Pro Max：160.7 x 77.6 x 7.85mm

iPhone 15 Pro Max改為Type-C接孔、機身也更為圓潤。（翻攝自推特UniverseIce）

該圖也可看出，iPhone 15 Pro Max背面鏡頭又變得更大顆，凸起程度似乎比iPhone 14 Pro再小一些。據了解，iPhone 15 Pro Max有望成為首款搭載潛望式鏡頭的蘋果手機，也盼潛望式鏡頭能在未來可減少iPhone鏡頭凸起的尺寸。

iPhone 15 Pro Max的厚度會比iPhone 14 Pro Max要來的厚。（翻攝自推特UniverseIce）

iPhone 15 Pro Max的長度比iPhone 14 Pro Max短一些，鏡頭也會比舊款更大顆。（翻攝自推特UniverseIce）

iPhone 15 Pro Max渲染圖。（翻攝自推特UniverseIce）

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