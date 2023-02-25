快訊

28歲名媛遭殘忍碎屍煮湯！擁億元身家疑「這原因」招殺身禍 前夫仍在逃

真的撐不住！ 統聯客運宣布3、4月大規模調漲29路線票價

連假購機優惠快搶！三星這款直降8910元 蘋果iPhone 14最高折3310元

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
傑昇通信的購機優惠活動，以三星舊款6.1吋Galaxy S22 128GB版最為划算，直接折扣8910元，讓你用1萬5990元價格就能入手旗艦級手機。（翻攝自三星官網）
傑昇通信的購機優惠活動，以三星舊款6.1吋Galaxy S22 128GB版最為划算，直接折扣8910元，讓你用1萬5990元價格就能入手旗艦級手機。（翻攝自三星官網）

趕快享受2月最後的228連假吧！知名手機業者在228連假期間推出手機限時優惠活動，各大廠牌如蘋果（Apple）、三星Samsung）、小米都有購機折扣，其中以三星手機下殺幅度最高，便宜了8910元，而小米的指定款手機也5千有找，蘋果iPhone 14系列從平價版到Pro版，也有1千至3千不等的折扣優惠。

知名手機業者傑昇通信在連假期間推出「春遊限時優惠」活動，即起至2月28日止，到全台傑昇通信門市購機，像是三星舊款6.1吋Galaxy S22 128GB版本直接折扣8910元，讓你用1萬5990元價格就能入手旗艦級手機。

傑昇通信推出「春遊限時優惠」活動，即起至2月28日止，指定款手機最高降8910元。（傑昇通信提供）
傑昇通信推出「春遊限時優惠」活動，即起至2月28日止，指定款手機最高降8910元。（傑昇通信提供）

而現在最夯的蘋果iPhone 14系列，如平價版的iPhoe 14 128GB版本只要2萬4590元，少了3310元，iPhone 14 Pro 128GB為3萬1990元，也比原價便宜近3千元，相當適合還在猶豫的民眾入手蘋果新機。

傑昇通信的「春遊限時優惠」活動，iPhone 14也有88折折扣。（傑昇通信提供）
傑昇通信的「春遊限時優惠」活動，iPhone 14也有88折折扣。（傑昇通信提供）

若預算有限，可選擇去年6月登場的小米平價款手機「紅米Note 11S 5G」，該款為6.43吋螢幕、90Hz螢幕更新率、配備1億畫素4鏡頭主相機、內建5000mAh電池，整體來說「俗又大碗」，原本定價為7999元，這次限時購機優惠僅要4990元，不到5千元就可以拿到高CP值手機，相當划算。

傑昇通信祭連假購機限時優惠活動，5G入門款手機「紅米Note 11S」5千有找。（傑昇通信提供）
傑昇通信祭連假購機限時優惠活動，5G入門款手機「紅米Note 11S」5千有找。（傑昇通信提供）

傑昇通信表示，這次的春遊限時購機優惠活動，全館購機還能再抽iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、紅米10及任天堂Switch OLED版等3C好禮，自認超強運又有購機需求的民眾，也可趁這次試試手氣拚大獎。

三星 Samsung 蘋果 iPhone 14 Pro iPhone 14 紅米 GALAXY

延伸閱讀

再忍一下！蘋果iPhone 15系列「特別色」曝光 Pro版質感UP果粉更想買

影音／日本好貼心！廁所看廣告拿衛生棉 女孩們不愁月事突襲全靠APP應急

AI正妹「以假亂真」太火辣 鄉民鼻血直流嘆：小模恐失業？

圖／他的Galaxy S23 Ultra螢幕有怪東西…哀號「我好倒楣」 三星官方回應：這手機正常

相關新聞

連假購機優惠快搶！三星這款直降8910元 蘋果iPhone 14最高折3310元

趕快享受2月最後的228連假吧！知名手機業者在228連假期間推出手機限時優惠活動，各大廠牌如蘋果（Apple）、三星（Samsung）、小米都有購機折扣，其中以三星手機下殺幅度最高，便宜了8910元，而小米的指定款手機也5千有找，蘋果iPhone 14系列從平價版到Pro版，也有1千至3千不等的折扣優惠。

三星Galaxy S23新機才沒幾天就見「低價拋售潮」！內行曝暗黑動機：新iPhone也會

三星（Samsung）Galaxy S23系列新機才剛上市，卻有網友意外發現「PTT湧現拋售潮」讓他大感意外，且價格多數以低於市價2至3千的價格在賣；貼文曝光後便釣出許多內行人透露這波新品拋售潮的背後真相。

圖／他的Galaxy S23 Ultra螢幕有怪東西…哀號「我好倒楣」 三星官方回應：這手機正常

三星Galaxy S23系列今（24）日正式開賣，不少「星粉」早在2月21日預購領機，網路上也見不少使用者大讚該機續航力提升及玩遊戲順暢有感。不過有國外網友意外發現，該款手機上有讓他們困惑的東西「消不掉」，對此三星也有所回應。

再忍一下！蘋果iPhone 15系列「特別色」曝光 Pro版質感UP果粉更想買

蘋果（Apple）每年的iPhone系列都有特殊色可挑選，像是iPhone 12 Pro的「太平洋藍」、iPhone 13 Pro的「天峰藍」和「松嶺青色」、iPhone 14 Pro的「深紫色」。日前網路也曝光今年將推出的iPhone 15系列的顏色，甚至還有色碼可供參考，讓國外網友驚訝「這次怎麼那麼多外洩資訊」。

遠傳VoLTE出國漫遊 費用較傳統漫遊最高省7成5

各國國境解封，不少民眾安排出國旅遊計畫，遠傳宣布，繼去年率先提供月租用戶VoLTE服務免月租費優惠後，更積極拓展VoLT...

出國旅遊打VoLTE電話 遠傳：費用最多省七成五

VoLTE是4G語音電話，去年遠傳率先推出月租用戶VoLTE免月租費優惠後，吸引各業者跟進，而近期隨各國國境解封，春假期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦