連假購機優惠快搶！三星這款直降8910元 蘋果iPhone 14最高折3310元
趕快享受2月最後的228連假吧！知名手機業者在228連假期間推出手機限時優惠活動，各大廠牌如蘋果（Apple）、三星（Samsung）、小米都有購機折扣，其中以三星手機下殺幅度最高，便宜了8910元，而小米的指定款手機也5千有找，蘋果iPhone 14系列從平價版到Pro版，也有1千至3千不等的折扣優惠。
知名手機業者傑昇通信在連假期間推出「春遊限時優惠」活動，即起至2月28日止，到全台傑昇通信門市購機，像是三星舊款6.1吋Galaxy S22 128GB版本直接折扣8910元，讓你用1萬5990元價格就能入手旗艦級手機。
而現在最夯的蘋果iPhone 14系列，如平價版的iPhoe 14 128GB版本只要2萬4590元，少了3310元，iPhone 14 Pro 128GB為3萬1990元，也比原價便宜近3千元，相當適合還在猶豫的民眾入手蘋果新機。
若預算有限，可選擇去年6月登場的小米平價款手機「紅米Note 11S 5G」，該款為6.43吋螢幕、90Hz螢幕更新率、配備1億畫素4鏡頭主相機、內建5000mAh電池，整體來說「俗又大碗」，原本定價為7999元，這次限時購機優惠僅要4990元，不到5千元就可以拿到高CP值手機，相當划算。
傑昇通信表示，這次的春遊限時購機優惠活動，全館購機還能再抽iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、紅米10及任天堂Switch OLED版等3C好禮，自認超強運又有購機需求的民眾，也可趁這次試試手氣拚大獎。
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