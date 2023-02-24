圖／他的Galaxy S23 Ultra螢幕有怪東西…哀號「我好倒楣」 三星官方回應：這手機正常

三星Galaxy S23系列今（24）日正式開賣，不少「星粉」早在2月21日預購領機，網路上也見不少使用者大讚該機續航力提升及玩遊戲順暢有感。不過有國外網友意外發現，該款手機上有讓他們困惑的東西「消不掉」，對此三星也有所回應。

一名網友在推特貼出數張照片，上頭可見Galaxy S23 Ultra右下角的螢幕表面有一塊東西「浮出」，認為玻璃未貼合機身，看起來像極保護貼沒貼好而產生的氣泡感。他提到他的2款手機都有一樣問題發生，質疑三星的品管是否出現狀況，直呼自己是不是「最倒楣的人」，引起網友熱議。

一名網友表示，自己的2支三星Galaxy S23 Ultra右下角螢幕部份有「氣泡感」，質疑三星是否未做好品管，該文引起熱議，三星也表示沒有問題。（翻攝自推特Orange_Scooter）

#S23Ultra either has some serious quality control issues with the first batch of phones, or Im just the most unlucky person. These are 2 different phones, both with the same issue, with my second one actually being worse.

Was the glass not bonded correctly or what?! @SamsungUK pic.twitter.com/7F9ZlmINN3 — MF (@Orange_Scooter) 2023年2月14日

有網友分享自己的Galaxy S23 Ultra手機也有相同問題發生，但也有網友的手機幸運地未出現該情況，表示手機相當正常。

另一名也拿出Galaxy S23 Ultra表示，自己的螢幕角落也有此問題。（翻攝自推特SteliosPanayi_2）

而另一名網友則說自己很幸運，他的三星Galaxy S23 Ultra螢幕相當正常。（翻攝自推特MarutiMahesh97）

對此，英國三星回應「該手機完全沒有任何問題」，提到該配件看起來壓扁或壓緊，其實是因為經過防水防塵的技術將它加壓而成，防止液體或異物進入，「並非產品缺陷」，也請用戶放心。但他仍認為，為何非全部的Galaxy S23 Ultra都有該情形，仍希望要求更換手機。

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