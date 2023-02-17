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iPhone 15 Pro最新設計疑曝光 改為USB-C充電孔、音量鍵不見了

聯合新聞網／ INSIDE
外媒曝光iPhone 15 Pro渲染圖。圖／取自《9To5Mac》
外媒曝光iPhone 15 Pro渲染圖。圖／取自《9To5Mac》

外媒從中國手機殼製造商取得疑似iPhone 15 Pro的新設計，其中最大的改變莫過於USB-C充電孔。

外媒《9to5Mac》疑似取得由中國手機殼製造商所提供的iPhone 15 Pro CAD模型，可藉此觀察到機身設計上出現幾個顯著的變化。

整體機身因螢幕邊界再縮小，因此大小較iPhone 14 Pro小數毫米，動態島從照片看，大小維持大致相同。

因應歐盟針對電器需統一使用Type-C的規範，iPhone 15 Pro最大的改變莫過於充電孔由原本Lightning改為USB-C，這也宣告蘋果自2012年即開始採用的連接器將退役。

外媒曝光iPhone 15 Pro渲染圖。圖／取自《9To5Mac》
外媒曝光iPhone 15 Pro渲染圖。圖／取自《9To5Mac》

不過雖然在歐盟的施壓下，電器規格逐步一致，iPhone所使用的傳輸線恐仍需通過蘋果的MFi認證。

另一個改變為手機金屬邊框在邊界的角度更為彎曲，可能將讓用戶握起手機來更舒適。從側面可看出iPhone鏡頭加厚，可能代表將加裝更大型的感光元件。從手機正面來看似乎看不到聲量按鈕的存在，符合先前所傳聞的，實體按鈕將改為電容式觸碰按鍵。

外媒曝光iPhone 15 Pro渲染圖。圖／取自《9To5Mac》
外媒曝光iPhone 15 Pro渲染圖。圖／取自《9To5Mac》

這些洩漏的文件將與實際iPhone 15 Pro有出入，但仍能先對新一代手機的可能樣貌有所掌握。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 15 iPhone 14 Pro Type-C USB-C Apple 蘋果

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