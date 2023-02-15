快訊

砸錢就能進占晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

法國「永續飲食」：從校園推廣到全國的餐桌革命？

Samsung Galaxy S23 Ultra 不只跑不贏 iPhone 14 Pro 單核心跑分還輸 iPhone 13 mini

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors、CompareDial
圖片及資料來源：MacRumors、CompareDial

Samsung 三星最新旗艦手機 Galaxy S23 Ultra 搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，是非蘋陣營中速度最快的手機處理器晶片。新機的推出當然也同時掀起旗艦手機大戰，那到底是 Samsung 三星厲害！還是 Apple 蘋果 iPhone 手機強大呢？外媒整理實測結果曝光，結果令人驚訝。

外媒《CompareDial》在 Geekbench 5 找到了 Galaxy S23 Ultra 的跑分，單核心分數達到 1480，但是競爭對手 iPhone 14 Pro 的單核心跑分卻是 1874。兩相比較之下，iPhone 14 Pro 的單核心效能比 Galaxy S23 Ultra 快 21.02%，代表蘋果 iPhone 14 Pro 的 A16 晶片遙遙領先。

更令人驚訝的是，iPhone 13 系列的單核心分數也都比 S23 Ultra 跑分高，基本的標準款的 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 單核心分數分別為 1698 和 1699，速度比 S23 Ultra 快約 12.84%。

圖片及資料來源：MacRumors、CompareDial
圖片及資料來源：MacRumors、CompareDial

多核心部分，Galaxy S23 Ultra 分數是 4584 分，iPhone 14 Pro 則是 5384，雖然說兩者差距比較小，但是 Apple 蘋果的 iPhone 14 Pro 仍是略勝一籌，分數比 Galaxy S23 Ultra 高出 14.86%。

慶幸的是，三星在多核心可以稍稍鬆一口氣，因為分數至少超過 iPhone 13 Pro （4669）、iPhone 13 Pro Max （4684）。

圖片及資料來源：MacRumors、CompareDial
圖片及資料來源：MacRumors、CompareDial

外媒《MacRumors》評論認為 Samsung 三星一直在努力追上 Apple 蘋果行動處理器技術，但近年來差距愈來愈大。在 2023 年的效能提升歸功於 Samsung 三星停止在歐洲市場使用 Exynos 晶片，而是更快、更節能的高通晶片。

然而值得注意的是，蘋果將在 7 個月之後推出搭載 A17 晶片的 iPhone 15，據傳可能採用台積電 3nm 製程技術，有望提升 10% – 15% 的處理性能，節能也能達到 35%，這下三星公司想要追上 Apple 蘋果的腳步可能難上加難。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

延伸閱讀

生產活動退出中國轉往印度 報導：蘋果遭遇阻礙

FT：蘋果想在印度複製「大陸製」經驗 踢到多塊絆腳石

iPhone 14擴大採用自主設計晶片 台積電可望受惠

蘋果傳最快4月推15.5吋的MacBook Air 面板已在量產中

相關新聞

晶片領先1年？老iPhone對決新安卓恐怕再也贏不了 鄉民見實測狠酸：蘋果再擠嘛！

iOS系統和安卓系統2023大對決，最新機款分高下會是誰輸誰贏？一位鄉民在PTT轉發中國大陸博主「小白」的實測影片，他曾於2019年安排舊款iPhone對決新款安卓旗艦機的測評，得出「iOS晶片超前安卓陣營晶片至少1年至1年半」的亮眼結果，如今再拿2023年最新款手機進行大對決，結果出爐令鄉民們一陣驚呼。

蘋果信仰未必無價！iPhone Ultra再貴果粉也買單？調查出爐打臉庫克

蘋果執行長庫克（Tim Cook）受訪時聲稱，他相信只要蘋果提供更好的功能和使用體驗，果粉仍願意為持續漲價的iPhone掏錢。有傳蘋果（Apple）將iPhone 最高階款稱為Ultra，規格將比現行

圖／可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了

三星（Samsung）Galaxy S23系列手機除了採用Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy特規版，讓整體效能大為提升，一名YouTuber實測S23 Ultra另一個功能，讓不少網友驚訝，表示光看這一點S23 Ultra真的被譽為「神器」、「突然不想繼續用哀鳳（iPhone）了。」

合作BMW！三星推聯名款Galaxy S23 Ultra BMW M Edition 上市地點曝

如同過往推出年度旗艦手機的作法，三星在南韓市場宣布與SK Telecm合作推出特殊聯名款手機Galaxy S23 Ultra BMW M Edition。

蘋果何時推iPhone訂閱服務？他預估最快3月來臨

謠傳中蘋果公司推出智慧手機iPhone的硬體訂閱服務傳出很可能在今年3月或4月問世。迄今，蘋果尚未推出這項方案的關卡在於...

果粉限定！5大提案「超有心」 讓你不花大錢天天過完美情人節

西洋情人節即將到來，想與另一半創造專屬回憶，蘋果提供你幾個不用額外花大錢但絕對超級有誠意的情人節提案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦