Samsung Galaxy S23 Ultra 不只跑不贏 iPhone 14 Pro 單核心跑分還輸 iPhone 13 mini
Samsung 三星最新旗艦手機 Galaxy S23 Ultra 搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，是非蘋陣營中速度最快的手機處理器晶片。新機的推出當然也同時掀起旗艦手機大戰，那到底是 Samsung 三星厲害！還是 Apple 蘋果 iPhone 手機強大呢？外媒整理實測結果曝光，結果令人驚訝。
外媒《CompareDial》在 Geekbench 5 找到了 Galaxy S23 Ultra 的跑分，單核心分數達到 1480，但是競爭對手 iPhone 14 Pro 的單核心跑分卻是 1874。兩相比較之下，iPhone 14 Pro 的單核心效能比 Galaxy S23 Ultra 快 21.02%，代表蘋果 iPhone 14 Pro 的 A16 晶片遙遙領先。
更令人驚訝的是，iPhone 13 系列的單核心分數也都比 S23 Ultra 跑分高，基本的標準款的 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 單核心分數分別為 1698 和 1699，速度比 S23 Ultra 快約 12.84%。
多核心部分，Galaxy S23 Ultra 分數是 4584 分，iPhone 14 Pro 則是 5384，雖然說兩者差距比較小，但是 Apple 蘋果的 iPhone 14 Pro 仍是略勝一籌，分數比 Galaxy S23 Ultra 高出 14.86%。
慶幸的是，三星在多核心可以稍稍鬆一口氣，因為分數至少超過 iPhone 13 Pro （4669）、iPhone 13 Pro Max （4684）。
外媒《MacRumors》評論認為 Samsung 三星一直在努力追上 Apple 蘋果行動處理器技術，但近年來差距愈來愈大。在 2023 年的效能提升歸功於 Samsung 三星停止在歐洲市場使用 Exynos 晶片，而是更快、更節能的高通晶片。
然而值得注意的是，蘋果將在 7 個月之後推出搭載 A17 晶片的 iPhone 15，據傳可能採用台積電 3nm 製程技術，有望提升 10% – 15% 的處理性能，節能也能達到 35%，這下三星公司想要追上 Apple 蘋果的腳步可能難上加難。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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