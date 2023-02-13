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圖／可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了

聯合新聞網／ 綜合報導
三星Galaxy S23系列最大特色為S23 Ultra的主鏡頭升級到2億畫素、支援最高100倍變焦。（三星提供）
三星Galaxy S23系列最大特色為S23 Ultra的主鏡頭升級到2億畫素、支援最高100倍變焦。（三星提供）

三星Samsung）Galaxy S23系列手機除了採用Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy特規版，讓整體效能大為提升，一名YouTuber實測S23 Ultra另一個功能，讓不少網友驚訝，表示光看這一點S23 Ultra真的被譽為「神器」、「突然不想繼續用哀鳳（iPhone）了。」

Galaxy S23系列最大特色為S23 Ultra的主鏡頭升級到2億畫素、支援最高100倍變焦，而放大能力到底有多驚人？YouTuber「Linzin 阿哲」實測，站在新竹火車站拍攝對面大樓「站前饗食聚落（EKI 1913）」，竟可拍到某一層裡一名玩家正在玩音樂遊戲機台「maimai」的遊玩分數，上頭分數疑似為「100.0778」分，讓不少網友驚訝不已。

YouTuber「Linzin 阿哲」實測，站在新竹火車站拍攝對面大樓「站前饗食聚落（EKI 1913）」，可拍到某一層遊樂場裡音樂遊戲機台的遊玩分數，相當驚人。（翻攝自「Linzin 阿哲」臉書）
YouTuber「Linzin 阿哲」實測，站在新竹火車站拍攝對面大樓「站前饗食聚落（EKI 1913）」，可拍到某一層遊樂場裡音樂遊戲機台的遊玩分數，相當驚人。（翻攝自「Linzin 阿哲」臉書）

從Google地圖望向遠東SOGO 新竹店旁的「站前饗食聚落（EKI 1913）」，只能看到建築，無法用肉眼見到每層樓的活動情況。（翻攝自Google地圖）
從Google地圖望向遠東SOGO 新竹店旁的「站前饗食聚落（EKI 1913）」，只能看到建築，無法用肉眼見到每層樓的活動情況。（翻攝自Google地圖）

網友讚賞「S23 Ultra好猛喔」，「三星手機100x超遠距鏡頭，不手抖幾乎都能拍清楚超過人眼極限的景物。」大笑這根本是「偷拍神器」、「好險不是拍什麼飯店的」、「好色喔」、「警察先生，就是這個人。」、「順便看看樓上的餐廳排了幾個人」、「拍進車站（裡）看看火車幾分鐘後到」、「突然不想繼續用（蘋果）哀鳳（iPhone）了」。

還有網友讚賞是該款手機可當「演唱會標配」、「X，好想買喔。」也有星粉大喊「S22U（指S22 Ultra）太早買了。」《聯合新聞網》以Google Maps（Google地圖）觀看，發現兩者距離約70公尺，直接看實景圖只能看見「站前饗食聚落（EKI 1913）」的建築模樣，無法清楚見到每層樓的活動情形，只能說S23 Ultra鏡頭相當強大。

三星 Galaxy S23 Ultra YouTuber 手機 Samsung iPhone

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