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陸iPhone 14 Pro全系降價 業內人士：高階安卓手機壓力山大

集微網／ 集微網

集微網消息，產業鏈人士“手機晶片達人”今（7）日發博表示，賣的最好的蘋果iPhone 14 Pro' rel='iPhone 14 Pro' data-rel='/2/191734' class='tag'>iPhone 14 Pro與Pro Max要降價促銷，高階安卓手機“壓力山大了”。

據了解，京東和蘇寧平台的iPhone 14 Pro系列從2月5日開始發放800元（人民幣，下同）優惠，起售價僅7199元。活動至2月15日，範圍幾乎覆蓋所有授權門店。

在微信小程序Apple授權專營店上，iPhone 14 Pro系列顯示降價800元。路透社對社交媒體促銷活動的調查顯示，許多其他獲得蘋果授權的第三方賣家也在為iPhone 14 pro和Pro Max提供類似的折扣。

“手機晶片達人”昨日表示，蘋果降價促銷iPhone14 pro與pro max，年後也同步在台積電砍A16的wafer訂單。他補充說，下一季度蘋果不如預期，庫克就沒有中國清零政策的理由當藉口了。

Jeffries分析師Edison Lee也認為，最暢銷的iPhone 14機型再次降價不是需求的好兆頭，幾個安卓品牌也降價了。

iPhone 14 Pro iPhone 蘋果 Android

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