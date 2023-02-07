陸iPhone 14 Pro全系降價 業內人士：高階安卓手機壓力山大
集微網消息，產業鏈人士“手機晶片達人”今（7）日發博表示，賣的最好的蘋果iPhone 14 Pro' rel='iPhone 14 Pro' data-rel='/2/191734' class='tag'>iPhone 14 Pro與Pro Max要降價促銷，高階安卓手機“壓力山大了”。
據了解，京東和蘇寧平台的iPhone 14 Pro系列從2月5日開始發放800元（人民幣，下同）優惠，起售價僅7199元。活動至2月15日，範圍幾乎覆蓋所有授權門店。
在微信小程序Apple授權專營店上，iPhone 14 Pro系列顯示降價800元。路透社對社交媒體促銷活動的調查顯示，許多其他獲得蘋果授權的第三方賣家也在為iPhone 14 pro和Pro Max提供類似的折扣。
“手機晶片達人”昨日表示，蘋果降價促銷iPhone14 pro與pro max，年後也同步在台積電砍A16的wafer訂單。他補充說，下一季度蘋果不如預期，庫克就沒有中國清零政策的理由當藉口了。
Jeffries分析師Edison Lee也認為，最暢銷的iPhone 14機型再次降價不是需求的好兆頭，幾個安卓品牌也降價了。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我按讚開啟小鈴鐺追隨新影音！
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【話題】三星Galaxy S23系列台灣價格最貴漲3000元！這圖看各國價格「誰最便宜」
📢 【周報】尷尬了！蘋果iPhone賣超好 主因「這用戶」大量跳槽
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言