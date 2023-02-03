人命關天！iPhone 14「衛星傳送SOS緊急服務」在冰凍雪地救回2命

蘋果（Apple）在 2022 年底的 iPhone 14 系列和 Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra 推出「透過衛星傳送的 SOS 緊急服務」，這項功能目前僅能在美國、加拿大、法國、德國、英國和愛爾蘭等地提供使用。

據外媒報導最近 iPhone 14 的衛星傳送 SOS 緊急功能在加拿大卑詩省發揮功用，讓救難人員幫忙在雪地裡找到拯救了兩名女性。

報導指出，受困的兩名女性是從加拿大艾伯塔旅遊回家途中，行駛到卑詩省的小村莊 McBride 附近因為高速公路有意外事故封路，Google 地圖引導她們繞道到替代道路上。

圖片及資料來源：gizmochina

這兩位女性就沿著替代道路行駛的 20 公里左右，發現前方是一堵雪牆，原來是先前受到暴風雪影響，路上積雪還沒完全清除剷平。這兩名女性想求助幫忙，但當地手機沒有訊號，因此其中一位擁有 iPhone 14 的女性利用「衛星傳送 SOS 緊急功能」請求救援。

iPhone 14 的衛星緊急功能將兩人的 GPS 定位和消息發送到緊急服務單位，讓救援人員能透過訊息及定位找到兩人，將她們從雪地裡救出來，最後回到原本要行駛的高速公路上。

救援隊 Dwight Yochim 對外媒報導稱這是 iPhone 14 衛星傳送 SOS 緊急功能首次在加拿大卑詩省發揮作用，如果沒有 iPhone 14 的幫助，可能會造成搜尋範圍會擴大到數百公里，有可能會讓兩人的生命更危險。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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