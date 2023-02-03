人命關天！iPhone 14「衛星傳送SOS緊急服務」在冰凍雪地救回2命
蘋果（Apple）在 2022 年底的 iPhone 14 系列和 Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra 推出「透過衛星傳送的 SOS 緊急服務」，這項功能目前僅能在美國、加拿大、法國、德國、英國和愛爾蘭等地提供使用。
據外媒報導最近 iPhone 14 的衛星傳送 SOS 緊急功能在加拿大卑詩省發揮功用，讓救難人員幫忙在雪地裡找到拯救了兩名女性。
報導指出，受困的兩名女性是從加拿大艾伯塔旅遊回家途中，行駛到卑詩省的小村莊 McBride 附近因為高速公路有意外事故封路，Google 地圖引導她們繞道到替代道路上。
這兩位女性就沿著替代道路行駛的 20 公里左右，發現前方是一堵雪牆，原來是先前受到暴風雪影響，路上積雪還沒完全清除剷平。這兩名女性想求助幫忙，但當地手機沒有訊號，因此其中一位擁有 iPhone 14 的女性利用「衛星傳送 SOS 緊急功能」請求救援。
iPhone 14 的衛星緊急功能將兩人的 GPS 定位和消息發送到緊急服務單位，讓救援人員能透過訊息及定位找到兩人，將她們從雪地裡救出來，最後回到原本要行駛的高速公路上。
救援隊 Dwight Yochim 對外媒報導稱這是 iPhone 14 衛星傳送 SOS 緊急功能首次在加拿大卑詩省發揮作用，如果沒有 iPhone 14 的幫助，可能會造成搜尋範圍會擴大到數百公里，有可能會讓兩人的生命更危險。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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