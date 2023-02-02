三星Galaxy S23系列登場！相機模組平整化、著重內部硬體規格升級

在先前有諸多消息提前曝光後，三星終於正式對外揭曉今年度的旗艦手機Galaxy S23系列，分別包含定位標準款的Galaxy S23，以及搭載進階硬體設計的Galaxy S23+，另外也同樣推出整合S Pen使用體驗，並且提供最完整旗艦使用功能，藉此滿足更高工作生產力與娛樂體驗的Galaxy S23 Ultra。

維持一致設計

此次更新另一個重點，在於三星將近年旗艦手機背面突起的相機模組予以平整化，同時此次更新機種更將配色維持一致性，均分別提供金色、紫色、綠色，以及黑色款式。依照三星說明，這樣的設計主要希望能維持更一致的視覺與造形設計，因此捨棄過往在標準機種採用更活潑色彩，高階機種採用相對穩動色彩的設計想法。

[caption id="attachment_175551" align="aligncenter" width="1200"] ▲將過去幾年採用相機模組平整化，使Galaxy S23系列手機維持更一致設計風格[/caption]

[caption id="attachment_175552" align="aligncenter" width="1200"] ▲僅鏡頭本身仍會有些突出[/caption]

硬體規格方面，Galaxy S23系列今年更首度全面採用Qualcomm處理器規格，在所有市場銷售機種都是採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，而資料存取速度更快的UFS 4.0儲存元件則僅用於Galaxy S23 Ultra與Galaxy S23+，只有Galaxy S23入門規格維持使用UFS 3.1儲存元件規格。

特別的是，Qualcomm更強調針對Galaxy S23系列機種提供的Snapdragon 8 Gen 2處理器為特別設計版本，並且以Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy為稱，其中將Prime Core運作時脈提高至3.36GHz，但未特別說明是否仍由台積電代工，或是改以三星製程生產。

另外，康寧去年底公布的新款強化玻璃Gorilla Glass Victus 2，更確定會率先用於Galaxy S23系列機種，主要在先前推出的Gorilla Glass Victus強化玻璃基礎上，提升瀝青表面上垂直2公尺掉落時的抗摔能力。

螢幕則是加入升級版Vision Booster技術，提供三段可自動調整的螢幕亮度，以及可在夜間使用自動降低顯示對比的護眼模式，更可針對數位文字較多顯示頁面提高清晰度，讓使用者更容易閱讀。

在螢幕下指紋識別功能，則是採用Qualcomm 3D Sonic Sensor第二代超音波指紋辨識技術，藉此對應更準確、識別範圍更大的指紋辨識效率。

至於作業系統則會採用Android 13為基礎的One UI 5.1版本，並且強化包含Expert RAW App的應用功能，同時也增加諸多個人化設定項目。

提升產品連動、相機功能

而跟此次同步揭曉的新款Galaxy Book 3系列筆電，以及先前推出的平板與筆電機種，三星更強調Galaxy S23系列會有更高的產品連動使用體驗，讓使用者能在Galaxy系列產品間獲得更直覺操作、更快交換檔案，或是進行內容協作的便利感受。

尤其在Galaxy S23 Ultra的S Pen應用功能部分，更進一步與Google服務整合，例如使用者能直接以S Pen在Google Search欄位書寫，即可將書寫文字轉為數位文字，讓使用者直接進行搜尋，其他更包含Google Meets、YouTube等服務整合應用功能。

▲增加更多裝置間連動互動體驗

至於在此次更新的相機功能部分，三星大幅提升自拍鏡頭拍攝表現，同時也進一步提高夜間拍攝影像穩定、明亮及清晰度表現，另外也進一步提升星空攝影等特殊拍攝功能，在Galaxy S23 Ultra等搭載新款2億畫素相機，藉此紀錄更豐富影像細節，而在Galaxy S23與Galaxy S23+同樣也提高手持拍攝效果，藉此滿足更多日常拍攝創作需求。

此次三款手機均搭載VDIS (Video Digital Image Stabilization)軟體晃動補償運算，加上OIS光學防震硬體設計，藉此讓拍攝影像更加穩定。而在另外下載安裝使用的Expert RAW App部分，則是加入支援Galaxy S23、Galaxy S23+搭載的5000萬畫素鏡頭，並且支援使用手機視訊鏡頭拍攝，同時也能開啟星空攝影功能，配合星空指南捕捉清晰的星座影像或夜空景象，另外也加入多重曝光功能，透過多張影像堆疊方式構成清晰、明亮且色彩鮮艷的照片。

▲此次進一步強化拍攝體驗

更進一步擁抱永續

呼籲先前三星提出的環境保護宣言，以此次推出的Galaxy S23 Ultra為例，在螢幕便採用22%回收玻璃材質製作，機身背蓋表面膠膜更採用高達80%的回收塑膠材質打造，S Pen部分更有20%比例材質來自回收海洋廢棄塑膠，而三星強調包含Galaxy S23與Galaxy S23+也採相同標準製作。

至於此次重新設計的盒裝，則是採用100%再生紙印刷，在其他配件部分也以可分解的環保材質，例如玉米生質皮料製作，透過減少塑膠材質比重達成環境永續保護成效。

另一方面，三星也強調持續透過軟體升級，讓手機等產品能持續獲得新功能，藉此延長其使用年限。

例如，目前保證手機產品可獲得至少4年Android作業系統與One UI操作介面版本升級，以及至少5年系統安全更新。而此次更針對先前推出的Galaxy Buds系列耳機更新，提供360環景音效技術。

▲強調在更多元件採用可回收材質

Galaxy S23

此次推出的Galaxy S23，依然定位在標準款式，並且以輕便、容易使用為主要訴求，同時也強調夜間、專業與更清晰的影像拍攝表現。

硬體規格方面，Galaxy S23採6.1吋、支援最低48Hz至120Hz畫面更新率的Dynamic AMOLED 2X螢幕，搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器、8GB記憶體，以及128GB儲存容量，同樣採不可透過micro SD記憶卡擴充額外儲存空間設計，電池容量則採3900mAh，支援25W有線快充與Qi無線充電，機身同樣支援IP68等級防水防塵。

相機則採1200萬畫素、f/2.2光圈與25mm等效焦段設計的視訊鏡頭，主相機模組則分別採用5000畫素、f/1.8光圈與23mm等效焦段與雙畫素對焦的廣角鏡頭，加上1200萬畫素、f/2.2光圈與13mm等效焦段的120˚超廣角鏡頭，以及採用1000萬畫素、f/2.4光圈與70mm等效焦段的長焦鏡頭。

▲Galaxy S23

▲Galaxy S23

▲Galaxy S23

▲Galaxy S23

Galaxy S23+

基於Galaxy S23的設計基礎，Galaxy S23+雖然看起來是放大版的Galaxy S23，但是在多工應用、不同裝置間協同作業使用體驗進一步提升。

硬體規格方面，Galaxy S23採6.6吋、支援最低48Hz至最高120Hz畫面更新率的Dynamic AMOLED 2X螢幕，搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器、8GB記憶體，以及256GB起跳儲存容量，同樣採不可透過micro SD記憶卡擴充額外儲存空間設計，電池容量則採4700mAh，支援45W有線快充與Qi無線充電，機身同樣支援IP68等級防水防塵。

相機則採1200萬畫素、f/2.2光圈與25mm等效焦段設計的視訊鏡頭，主相機模組則分別採用5000畫素、f/1.8光圈與23mm等效焦段與雙畫素對焦的廣角鏡頭，加上1200萬畫素、f/2.2光圈與13mm等效焦段的120˚超廣角鏡頭，以及採用1000萬畫素、f/2.4光圈與70mm等效焦段的長焦鏡頭。

▲Galaxy S23+

▲Galaxy S23+

▲Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

定位頂級旗艦機種的Galaxy S23 Ultra，雖然幾乎沿用與Galaxy S22 Ultra外型設計，但在硬體規格設計與軟體應用則是大幅升級。不過，由於相機模組與內部散熱系統等設計差異，使得Galaxy S23 Ultra厚度略有些增加，同時兩側圓弧幅度也變得較貼近直角，因此視覺上會讓機身顯得更厚，同時也確定無法沿用Galaxy S22 Ultra的保護殼配件。

硬體規格方面，Galaxy S23 Ultra採6.8吋、支援最低1Hz至最高120Hz畫面更新率的Dynamic AMOLED 2X螢幕，搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器、8GB或12GB記憶體，以及256GB起跳、最高採1TB的儲存容量，同樣採不可透過micro SD記憶卡擴充額外儲存空間設計，電池容量則採5000mAh，支援45W有線快充與Qi無線充電，機身同樣支援IP68等級防水防塵。

相機則採1200萬畫素、f/2.2光圈與25mm等效焦段設計的視訊鏡頭，主相機模組則分別採用新款2億畫素、f/1.7光圈與23mm等效焦段，並且搭配雷射自動對焦等設計的廣角鏡頭，加上1200萬畫素、f/2.2光圈與13mm等效焦段的120˚超廣角鏡頭，兩組長焦鏡頭則各採用1000萬畫素、f/2.4光圈與70mm (3倍光學變焦)等效焦段，以及同為1000萬畫素、f/4.9光圈與230mm (10倍光學變焦)等效焦段規格，錄影功能則最高可對應紀錄8K@30fps規格影片。

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra

新機上市資訊

Galaxy S23、Galaxy S23+與Galaxy S23 Ultra都將在今年2月17日陸續於全球特定市場推出，三款手機都會推出紫色、綠色、白色與黑色四款配色，而建議售價則會以各地區公告為準。

以目前美國市場公布價格來看，Galaxy S23空機售價將從799.99美元起跳，Galaxy S23+空機售價則從1119.99美元起跳，至於Galaxy S23 Ultra空機售價會從1199.99美元起跳。

▲Galaxy S23系列即將在全球市場陸續推出

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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