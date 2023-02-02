快訊

名嘴蔡玉真住院開刀「切除膽囊」 深夜宣布：永遠退出談話性節目

專訪日本學者：新疆正發生「中國特色的種族滅絕」

中研院借調爭議再一樁 國安會副秘書長借調、續聘竟同步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星Galaxy S23系列登場！相機模組平整化、著重內部硬體規格升級

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Galaxy S23系列旗艦手機正式亮相！
▲Galaxy S23系列旗艦手機正式亮相！

在先前有諸多消息提前曝光後，三星終於正式對外揭曉今年度的旗艦手機Galaxy S23系列，分別包含定位標準款的Galaxy S23，以及搭載進階硬體設計的Galaxy S23+，另外也同樣推出整合S Pen使用體驗，並且提供最完整旗艦使用功能，藉此滿足更高工作生產力與娛樂體驗的Galaxy S23 Ultra。

維持一致設計

此次更新另一個重點，在於三星將近年旗艦手機背面突起的相機模組予以平整化，同時此次更新機種更將配色維持一致性，均分別提供金色、紫色、綠色，以及黑色款式。依照三星說明，這樣的設計主要希望能維持更一致的視覺與造形設計，因此捨棄過往在標準機種採用更活潑色彩，高階機種採用相對穩動色彩的設計想法。

[caption id="attachment_175551" align="aligncenter" width="1200"] ▲將過去幾年採用相機模組平整化，使Galaxy S23系列手機維持更一致設計風格[/caption]

[caption id="attachment_175552" align="aligncenter" width="1200"] ▲僅鏡頭本身仍會有些突出[/caption]

硬體規格方面，Galaxy S23系列今年更首度全面採用Qualcomm處理器規格，在所有市場銷售機種都是採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，而資料存取速度更快的UFS 4.0儲存元件則僅用於Galaxy S23 Ultra與Galaxy S23+，只有Galaxy S23入門規格維持使用UFS 3.1儲存元件規格。

特別的是，Qualcomm更強調針對Galaxy S23系列機種提供的Snapdragon 8 Gen 2處理器為特別設計版本，並且以Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy為稱，其中將Prime Core運作時脈提高至3.36GHz，但未特別說明是否仍由台積電代工，或是改以三星製程生產。

另外，康寧去年底公布的新款強化玻璃Gorilla Glass Victus 2，更確定會率先用於Galaxy S23系列機種，主要在先前推出的Gorilla Glass Victus強化玻璃基礎上，提升瀝青表面上垂直2公尺掉落時的抗摔能力。

螢幕則是加入升級版Vision Booster技術，提供三段可自動調整的螢幕亮度，以及可在夜間使用自動降低顯示對比的護眼模式，更可針對數位文字較多顯示頁面提高清晰度，讓使用者更容易閱讀。

在螢幕下指紋識別功能，則是採用Qualcomm 3D Sonic Sensor第二代超音波指紋辨識技術，藉此對應更準確、識別範圍更大的指紋辨識效率。

至於作業系統則會採用Android 13為基礎的One UI 5.1版本，並且強化包含Expert RAW App的應用功能，同時也增加諸多個人化設定項目。

提升產品連動、相機功能

而跟此次同步揭曉的新款Galaxy Book 3系列筆電，以及先前推出的平板與筆電機種，三星更強調Galaxy S23系列會有更高的產品連動使用體驗，讓使用者能在Galaxy系列產品間獲得更直覺操作、更快交換檔案，或是進行內容協作的便利感受。

尤其在Galaxy S23 Ultra的S Pen應用功能部分，更進一步與Google服務整合，例如使用者能直接以S Pen在Google Search欄位書寫，即可將書寫文字轉為數位文字，讓使用者直接進行搜尋，其他更包含Google Meets、YouTube等服務整合應用功能。

▲增加更多裝置間連動互動體驗
▲增加更多裝置間連動互動體驗

至於在此次更新的相機功能部分，三星大幅提升自拍鏡頭拍攝表現，同時也進一步提高夜間拍攝影像穩定、明亮及清晰度表現，另外也進一步提升星空攝影等特殊拍攝功能，在Galaxy S23 Ultra等搭載新款2億畫素相機，藉此紀錄更豐富影像細節，而在Galaxy S23與Galaxy S23+同樣也提高手持拍攝效果，藉此滿足更多日常拍攝創作需求。

此次三款手機均搭載VDIS (Video Digital Image Stabilization)軟體晃動補償運算，加上OIS光學防震硬體設計，藉此讓拍攝影像更加穩定。而在另外下載安裝使用的Expert RAW App部分，則是加入支援Galaxy S23、Galaxy S23+搭載的5000萬畫素鏡頭，並且支援使用手機視訊鏡頭拍攝，同時也能開啟星空攝影功能，配合星空指南捕捉清晰的星座影像或夜空景象，另外也加入多重曝光功能，透過多張影像堆疊方式構成清晰、明亮且色彩鮮艷的照片。

▲此次進一步強化拍攝體驗
▲此次進一步強化拍攝體驗

更進一步擁抱永續

呼籲先前三星提出的環境保護宣言，以此次推出的Galaxy S23 Ultra為例，在螢幕便採用22%回收玻璃材質製作，機身背蓋表面膠膜更採用高達80%的回收塑膠材質打造，S Pen部分更有20%比例材質來自回收海洋廢棄塑膠，而三星強調包含Galaxy S23與Galaxy S23+也採相同標準製作。

至於此次重新設計的盒裝，則是採用100%再生紙印刷，在其他配件部分也以可分解的環保材質，例如玉米生質皮料製作，透過減少塑膠材質比重達成環境永續保護成效。

另一方面，三星也強調持續透過軟體升級，讓手機等產品能持續獲得新功能，藉此延長其使用年限。

例如，目前保證手機產品可獲得至少4年Android作業系統與One UI操作介面版本升級，以及至少5年系統安全更新。而此次更針對先前推出的Galaxy Buds系列耳機更新，提供360環景音效技術。

▲強調在更多元件採用可回收材質
▲強調在更多元件採用可回收材質

Galaxy S23

此次推出的Galaxy S23，依然定位在標準款式，並且以輕便、容易使用為主要訴求，同時也強調夜間、專業與更清晰的影像拍攝表現。

硬體規格方面，Galaxy S23採6.1吋、支援最低48Hz至120Hz畫面更新率的Dynamic AMOLED 2X螢幕，搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器、8GB記憶體，以及128GB儲存容量，同樣採不可透過micro SD記憶卡擴充額外儲存空間設計，電池容量則採3900mAh，支援25W有線快充與Qi無線充電，機身同樣支援IP68等級防水防塵。

相機則採1200萬畫素、f/2.2光圈與25mm等效焦段設計的視訊鏡頭，主相機模組則分別採用5000畫素、f/1.8光圈與23mm等效焦段與雙畫素對焦的廣角鏡頭，加上1200萬畫素、f/2.2光圈與13mm等效焦段的120˚超廣角鏡頭，以及採用1000萬畫素、f/2.4光圈與70mm等效焦段的長焦鏡頭。

▲Galaxy S23
▲Galaxy S23

▲Galaxy S23
▲Galaxy S23

▲Galaxy S23
▲Galaxy S23

▲Galaxy S23
▲Galaxy S23

Galaxy S23+

基於Galaxy S23的設計基礎，Galaxy S23+雖然看起來是放大版的Galaxy S23，但是在多工應用、不同裝置間協同作業使用體驗進一步提升。

硬體規格方面，Galaxy S23採6.6吋、支援最低48Hz至最高120Hz畫面更新率的Dynamic AMOLED 2X螢幕，搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器、8GB記憶體，以及256GB起跳儲存容量，同樣採不可透過micro SD記憶卡擴充額外儲存空間設計，電池容量則採4700mAh，支援45W有線快充與Qi無線充電，機身同樣支援IP68等級防水防塵。

相機則採1200萬畫素、f/2.2光圈與25mm等效焦段設計的視訊鏡頭，主相機模組則分別採用5000畫素、f/1.8光圈與23mm等效焦段與雙畫素對焦的廣角鏡頭，加上1200萬畫素、f/2.2光圈與13mm等效焦段的120˚超廣角鏡頭，以及採用1000萬畫素、f/2.4光圈與70mm等效焦段的長焦鏡頭。

▲Galaxy S23+
▲Galaxy S23+

▲Galaxy S23+
▲Galaxy S23+

▲Galaxy S23+
▲Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

定位頂級旗艦機種的Galaxy S23 Ultra，雖然幾乎沿用與Galaxy S22 Ultra外型設計，但在硬體規格設計與軟體應用則是大幅升級。不過，由於相機模組與內部散熱系統等設計差異，使得Galaxy S23 Ultra厚度略有些增加，同時兩側圓弧幅度也變得較貼近直角，因此視覺上會讓機身顯得更厚，同時也確定無法沿用Galaxy S22 Ultra的保護殼配件。

硬體規格方面，Galaxy S23 Ultra採6.8吋、支援最低1Hz至最高120Hz畫面更新率的Dynamic AMOLED 2X螢幕，搭配Snapdragon 8 Gen 2處理器、8GB或12GB記憶體，以及256GB起跳、最高採1TB的儲存容量，同樣採不可透過micro SD記憶卡擴充額外儲存空間設計，電池容量則採5000mAh，支援45W有線快充與Qi無線充電，機身同樣支援IP68等級防水防塵。

相機則採1200萬畫素、f/2.2光圈與25mm等效焦段設計的視訊鏡頭，主相機模組則分別採用新款2億畫素、f/1.7光圈與23mm等效焦段，並且搭配雷射自動對焦等設計的廣角鏡頭，加上1200萬畫素、f/2.2光圈與13mm等效焦段的120˚超廣角鏡頭，兩組長焦鏡頭則各採用1000萬畫素、f/2.4光圈與70mm (3倍光學變焦)等效焦段，以及同為1000萬畫素、f/4.9光圈與230mm (10倍光學變焦)等效焦段規格，錄影功能則最高可對應紀錄8K@30fps規格影片。

▲Galaxy S23 Ultra
▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra
▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra
▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra
▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra
▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra
▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra
▲Galaxy S23 Ultra

▲Galaxy S23 Ultra
▲Galaxy S23 Ultra

新機上市資訊

Galaxy S23、Galaxy S23+與Galaxy S23 Ultra都將在今年2月17日陸續於全球特定市場推出，三款手機都會推出紫色、綠色、白色與黑色四款配色，而建議售價則會以各地區公告為準。

以目前美國市場公布價格來看，Galaxy S23空機售價將從799.99美元起跳，Galaxy S23+空機售價則從1119.99美元起跳，至於Galaxy S23 Ultra空機售價會從1199.99美元起跳。

▲Galaxy S23系列即將在全球市場陸續推出
▲Galaxy S23系列即將在全球市場陸續推出

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Galaxy S23 三星 Samsung

延伸閱讀

「手機界單眼」最新力作！三星Galaxy S23旗艦系列強勢登場　兼具創新科技、綠色永續

三星Galaxy S23系列手機凌晨登場！他洩台灣版本3亮點 定價疑漲2000驚動網友

秀身份證！馬辣「烏魚子、和牛吃到飽」　還有買11送1

三星財報營利創過去8年以來最低 但仍看好旗艦手機銷售表現

相關新聞

「手機界單眼」最新力作！三星Galaxy S23旗艦系列強勢登場　兼具創新科技、綠色永續

三星電子於台灣時間2月2日凌晨2點發表全新Samsung Galaxy S23旗艦系列，以全面升級的攝錄體驗、卓越效能與...

三星Galaxy S23系列登場！相機模組平整化、著重內部硬體規格升級

在先前有諸多消息提前曝光後，三星終於正式對外揭曉今年度的旗艦手機Galaxy S23系列，分別包含定位標準款的Galaxy S23，以及搭載進階硬體設計的Galaxy S23+，另外也同樣推出整合S Pen使用體驗，並且提供最完整旗艦使用功能，藉此滿足更高工作生產力與娛樂體驗的Galaxy S23 Ultra。

三星S23系列正式發表 靠高階手機推成長 搶攻大陸市場

三星旗艦機Galaxy S23全系列正式對外亮相，共推出S23、S23+、S23 Ultra三款機種，盼高階手機需求能帶...

2022年大陸折疊螢幕手機銷量年增144％ 華為撐起半邊天

儘管大陸智慧型手機去年銷量為十年來最低，但折疊螢幕手機正成為市場新增長點。據CINNO Research數據顯示，202...

TrendForce：Micro LED顯示技術擴大導入Apple系列產品

TrendForce指出，蘋果（Apple）將導入Micro LED 技術於消費性電子產品之中，預計2024年將首先搭載...

三星Galaxy S23系列手機凌晨登場！他洩台灣版本3亮點 定價疑漲2000驚動網友

三星（Samsung）的Galaxy S23系列手機將在台灣時間2日凌晨2點「露面」，先前已有不少國外部落客曝光新機消息，而價格似乎會因各地區國家不同而有所變化，台灣部份疑似也遭爆料「定價出爐」，被網友喊「等（手機價格）跳水囉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。