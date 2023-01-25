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三星Galaxy S23手機有多威？可以拍攝清晰月面影像！

聯合新聞網／ 楊又肇

在近期釋出預告影片中，三星透露即將推出的旗艦手機Galaxy S23系列將能捕捉清晰的月面影像，藉此強調新機搭載夜間拍攝功能，以及相機所能捕捉影像距離範圍。

這樣的宣傳手法，顯然與過去華為在旗艦手機相機功能的宣傳方式相似，一樣以可拍攝清晰月面作為主打，藉此強調新機相機拍攝表現效果。

而在宣傳影片相關註記內容中，三星特別指出相關影像有特過後製調整，因此與實際拍攝結果顯然仍會有差異。

不過，三星是否會加入不同拍攝技術，暫時還無法確定。而預期能拍攝月亮的功能，僅會在定位為頂級機種的Galaxy S23 Ultra搭載，可能不會在Galaxy S23及Galaxy S23+上出現。

依照先前傳聞，三星將在Galaxy S23 Ultra搭載新一代2億畫素相機，而Galaxy S23及Galaxy S23+則是採用5000萬畫素相機設計，三款相機都會在相機功能進一步作提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 GALAXY

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