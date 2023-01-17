救災人員吃不消…滑雪者iPhone車禍偵測全誤報 「狂打911」原因曝

外媒《MacRumors》轉述《紐約郵報》報導指出，在美國紐約俄亥俄州格林縣（Greene County）、賓州卡本縣（Carbon County）滑雪勝地接獲當地911求救誤報次數大幅提升，而這背後原因指向蘋果新推出的車禍偵測功能「過於靈敏」。

車禍偵測功能一旦偵測到滑雪者跌倒時，便會自動發出緊急求助，但其實並未有緊急狀況發生，如此一來，該功能恐怕占用救災資源；對此，蘋果發言人曾拒絕評論此事，但表示已著手從緊急呼救中心（emergency call centers）收集反饋資料。

目前iPhone 14系列、最新型的Apple Watch S8、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE 2等產品都支援車禍偵測功能，一旦系統偵測到「碰撞」，系統便會自動顯示警報並給予10秒鐘緩衝時間，若用戶未在緩衝時間內反應，系統即會啟動震動並發送求救訊息；然而，由於在滑雪場這般吵雜的環境，且滑雪者通常都穿著厚重衣物，所以多數用戶可能都不知道車禍偵測功能已被觸發，才導致911求救誤報狀況多。

即使蘋果在設計車禍偵測功能時，宣稱使用先進演算法讓車禍偵測系統經過一百萬小時的真實駕駛碰撞數據訓練，以提高準確性，但仍難以避免發生「過於靈敏而誤觸」的情形。

蘋果分別於2022年11、12月發布iOS 16.1.2及watchOS 9.2更新版本，對車禍偵測功能進行優化，即便目前尚不清楚更新後是否能夠減少滑雪時造成的求救誤報，但《MacRumors》認為仍需一段時間才能確保所有用戶已完成升級，才能看出誤報問題是否有效改善。

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