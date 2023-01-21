蘋果iPhone過年除舊布新！清潔步驟與禁忌、1動作恐傷手機 4大重點一次看
過年除舊布新大掃除，也別忘記為自己的手機好好清潔一下！《聯合新聞網》趁春節過年期間，以蘋果（Apple）的iPhone手機為例，要來教你如何清潔手機，在新冠和流感同時來襲的時間，可別讓自己的iPhone成為防疫漏洞，特別是螢幕部分可是有清潔眉角的喔。
最讓民眾困惑的是，到底能否用酒精擦螢幕呢？蘋果官網表示，可在iPhone上使用70%異丙醇酒精擦拭布、75%乙醇酒精擦拭布或Clorox消毒擦拭巾，輕輕擦拭iPhone的外部表面，並提醒，不要用含有漂白劑或過氧化氫的產品。避免讓任何開口進水，且不要將iPhone浸入任何清潔劑。據《9to5mac》及蘋果官網整理出的iPhone清潔事項如下：
清潔時，不要對iPhone做這些事
1.不要對它使用清潔噴霧劑
2.不要使用高壓除塵空氣等相關物品
3.不要讓充電線一直插在iPhone上
4.不要將清潔產品浸入或噴入iPhone插孔
清潔iPhone可以用什麼物品？
1.乾淨的超細纖維布或類似物品
2.70%異丙醇酒精、75%乙醇酒精（噴灑在布上）
3.Clorox消毒擦拭巾或類似物品
4.寶貼萬用膠（Blu Tack）
5.牙籤或牙線棒
清潔iPhone的步驟
1.清潔iPhone前先關機。
2.確保已拔除充電孔或相關配件（如手機殼）。
3.用乾淨的超細纖維布擦拭iPhone，如果需要，也可以用水沾溼超細纖維布後再擦拭。
4.想對iPhone進行消毒，建議使用Clorox消毒擦拭巾或沾有70%異丙醇酒精擦拭布、75%乙醇酒精擦拭布清潔設備。
5.可透過寶貼萬用膠（Blu Tack）除掉喇叭孔上的灰塵。
6.利用牙籤或牙線棒的尾端輕輕地去除難以觸及的地方，請注意不要戳壞麥克風或喇叭孔等配件。
7.最後，若有「紫外線手機消毒器」，可將iPhone放入進行殺菌消毒。
官方喊話注意這動作
iPhone覆有一層防指印疏油（撥油性）外膜，長期清潔產品和或是透過粗糙材質會耗損該外膜，而且可能會刮傷iPhone，因此最簡單的方式就是直接貼上「螢幕保護貼」，防止因清潔產品濕巾損壞iPhone的螢幕塗層。
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