賈伯斯時代的iPhone問世16年了！帶動智慧型手機、App產業

在美國西岸時間2007年1月9日於當時的MacWorld活動上，前蘋果執行長賈伯斯（Steve Jobs）正式揭曉蘋果旗下首款智慧型手機iPhone，至今已經經歷16個年頭。

在當時介紹第一款iPhone時，Steve Jobs持續以「具備觸控功能的iPod」、「革命性電話」、「獨一無二的上網通訊裝置」形容，同時強調並非將發表三款產品，而是結合這些功能的單一產品，亦即後來改變手機產業的iPhone。

而當時推出的iPhone確實以電容式多點觸控螢幕設計，讓使用者能輕易地透過手指手勢進行諸多操作，並且超越當時主流壓感式觸控的操作體驗，同時也一改傳統以QWERTY實體按鍵的主流手機介面設計，讓手機能以更大尺寸螢幕呈現內容，更讓操作介面有更多元發展。

從之後加入app擴充功能概念，蘋果也成功帶動app經濟體系，越來越多開發者、廠商投入以app為設計的微型服務，並且成功藉由小額花費形式吸引諸多使用者付費購買。

另外，適逢行動網路從2G跨入3G，蘋果與當時電信業者AT&T獨家合作資費綁定銷售，同時也順利推動諸多3G行動網路使用模式，在更後續跨入4G行動網路時，蘋果更進一步與電信業者Verizon合作，藉此擴大iPhone機種銷售規模。

iPhone的興起，同時也讓Google與三星合作關係加深，並且藉由三星產品在全球市場銷量推動其Galaxy系列手機，另一方面也與HTC等品牌合作擴大Android手機市場規模，藉此與蘋果iPhone抗衡，使得消費市場能有更多選擇，同時也強化行動上網使用體驗，使得許多人最先接觸上網裝置並非PC，而是手機。

目前iPhone機種推行至今已經邁入第16個年頭，從最早每年僅推一款機型的作法，目前已經固定在每年推出多款機型，甚至過往熱銷機種依然會保留在市場銷售，藉此作為更合適的入門產品。

此外，iPhone過往的操作介面也持續在做改變，過往具有識別效果的實體Home鍵已經不復存在，指紋辨識也難以再次出現，取而代之的是尺寸更大的螢幕設計，以及臉部識別解鎖方式，而底部連接埠也從最早與舊式iPod機種相同的30 Pin接孔，變成8 Pin設計的Lightning介面，接下來更可能因應歐盟要求改為市場通用的USB-C設計。

雖然許多人批評近年推出的iPhone機種已經越來越沒有當年的創新，但不可否認地，市場許多技術規範依然是跟著iPhone設計走，例如近期WPC公布的新一代Qi2無線充電技術規範，就將蘋果提出的MagSafe磁吸固定設計納入標準，而近期許多手機開始加入衛星緊急呼救通訊功能，多少也與蘋果在iPhone 14系列加入此功能有關。

即便許多品牌業者表示不以iPhone作為競爭目標，但最終仍不可避免地以iPhone作為「標竿」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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