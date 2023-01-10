快訊

臨時抱佛腳有用！尾牙想中大獎，拜3尊大神、穿3色系服裝開運

祭5大措施！立院三讀「平均地權條例」炒房最高罰5000萬元

英雄幻滅？神父畢生為窮人蓋房 留2.2億巨額遺產給兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈伯斯時代的iPhone問世16年了！帶動智慧型手機、App產業

聯合新聞網／ 楊又肇

在美國西岸時間2007年1月9日於當時的MacWorld活動上，前蘋果執行長賈伯斯（Steve Jobs）正式揭曉蘋果旗下首款智慧型手機iPhone，至今已經經歷16個年頭。

在當時介紹第一款iPhone時，Steve Jobs持續以「具備觸控功能的iPod」、「革命性電話」、「獨一無二的上網通訊裝置」形容，同時強調並非將發表三款產品，而是結合這些功能的單一產品，亦即後來改變手機產業的iPhone。

而當時推出的iPhone確實以電容式多點觸控螢幕設計，讓使用者能輕易地透過手指手勢進行諸多操作，並且超越當時主流壓感式觸控的操作體驗，同時也一改傳統以QWERTY實體按鍵的主流手機介面設計，讓手機能以更大尺寸螢幕呈現內容，更讓操作介面有更多元發展。

從之後加入app擴充功能概念，蘋果也成功帶動app經濟體系，越來越多開發者、廠商投入以app為設計的微型服務，並且成功藉由小額花費形式吸引諸多使用者付費購買。

另外，適逢行動網路從2G跨入3G，蘋果與當時電信業者AT&T獨家合作資費綁定銷售，同時也順利推動諸多3G行動網路使用模式，在更後續跨入4G行動網路時，蘋果更進一步與電信業者Verizon合作，藉此擴大iPhone機種銷售規模。

iPhone的興起，同時也讓Google與三星合作關係加深，並且藉由三星產品在全球市場銷量推動其Galaxy系列手機，另一方面也與HTC等品牌合作擴大Android手機市場規模，藉此與蘋果iPhone抗衡，使得消費市場能有更多選擇，同時也強化行動上網使用體驗，使得許多人最先接觸上網裝置並非PC，而是手機。

目前iPhone機種推行至今已經邁入第16個年頭，從最早每年僅推一款機型的作法，目前已經固定在每年推出多款機型，甚至過往熱銷機種依然會保留在市場銷售，藉此作為更合適的入門產品。

此外，iPhone過往的操作介面也持續在做改變，過往具有識別效果的實體Home鍵已經不復存在，指紋辨識也難以再次出現，取而代之的是尺寸更大的螢幕設計，以及臉部識別解鎖方式，而底部連接埠也從最早與舊式iPod機種相同的30 Pin接孔，變成8 Pin設計的Lightning介面，接下來更可能因應歐盟要求改為市場通用的USB-C設計。

雖然許多人批評近年推出的iPhone機種已經越來越沒有當年的創新，但不可否認地，市場許多技術規範依然是跟著iPhone設計走，例如近期WPC公布的新一代Qi2無線充電技術規範，就將蘋果提出的MagSafe磁吸固定設計納入標準，而近期許多手機開始加入衛星緊急呼救通訊功能，多少也與蘋果在iPhone 14系列加入此功能有關。

即便許多品牌業者表示不以iPhone作為競爭目標，但最終仍不可避免地以iPhone作為「標竿」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

賈伯斯 蘋果 iPhone

延伸閱讀

果粉敲碗蘋果史上最有感改變！ iPhone 15 Pro機型獨有6特色揭曉

繼iPhone 15顯示屏訂單後 傳京東方可能將生產Apple Watch面板

智慧機供應鏈復甦可期 大摩：安卓優於iPhone

彭博：從印度出口的iPhone逾25億美元 比前一年度翻倍

相關新聞

她iPhone用8年才知「同時壓2鍵」可自救 果粉曝使用恐怖經驗

蘋果（Apple）的iPhone到底還有多少隱藏功能是大家不知道的？近日一名女網友驚呼她用了8年才發現長按iPhone的「音量+」和「鎖螢幕鍵」，就會跳出SOS緊急服務，甚至會自動倒數5秒鐘並發出警報狂響聲，貼文一出引起許多果粉討論，沒想到這項功能真的很多人到今天才發現。

賈伯斯時代的iPhone問世16年了！帶動智慧型手機、App產業

在美國西岸時間2007年1月9日於當時的MacWorld活動上，前蘋果執行長賈伯斯（Steve Jobs）正式揭曉蘋果旗下首款智慧型手機iPhone，至今已經經歷16個年頭。

果粉敲碗蘋果史上最有感改變！ iPhone 15 Pro機型獨有6特色揭曉

iPhone 14系列新機上市後贏得滿堂彩，但有更多果粉開始關注即將在今（2023）年下半年登場的iPhone 15系列新機，雖然相關謠言早已傳得滿天飛，但外媒近日再度爆料iPhone 15 Pro系列機型至少具有平價版iPhone 15和iPhone 15 Plus所沒有的「6大獨有特色」。

iPhone 14 Plus買氣弱…蘋果今年1招直搗果粉心「轉買」iPhone 15 Plus

蘋果（Apple）因iPhone 13 mini款銷售不如預期，iPhone 14系列捨棄mini款改賣大尺寸iPhone 14 Plus，沒想到買氣仍然低迷。外媒認為蘋果今（2023）年推出iPhone 15系列會有更新的操作，要讓果粉「更容易買平價款iPhone 15」。

不是幻影…而是動態島變火燒島！蘋果iPhone 14 Pro頻傳「燒屏殘影」

去（2022）年蘋果（Apple）淘汰一直以來為人詬病的黑色瀏海，在iPhone 14 Pro加入與眾不同的動態島（Dynamic Island），然而最近許多國外網友反應，他們的動態島疑似產生「燒屏」問題，很可能是螢幕品質所引起。

三星入門級5G手機Galaxy A14 5G登場 支援SD卡、5000mAh大電量

在近期CES 2023公布新款入門級5G連網手機Galxy A14 5G，1月9日很快地在台灣市場宣布上市消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。