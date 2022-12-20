蘋果iOS 17「最低標準」出爐！明年這款iPhone神機直接被淘汰了
蘋果（Apple）今年推出iOS 16系統，新增許多個人化功能，像是「鎖定畫面」可任意更換字體大小和字型及照片呈現方式，不過也排除5款舊iPhone。外媒報導，明（2023）年推出的iOS 17也將有更多變化，但也有「iPhone神機」將要說掰掰了。
據外媒報導，2023年推出的iOS 17可能會優化離線使用Siri的功能，內建的iMessage也將重新打造、支援AR聊天室，正好與先前傳言蘋果有望在明年推出AR／VR頭戴裝置符合，因此更舊的iPhone機種可能很難再支援更新的規格，提到2017年登場的iPhone 8、iPhone 8 Plus和蘋果首款全螢幕「瀏海」、iPhone上市10周年的紀念機款iPhone X將停留在iOS 16，無法再升級。
iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都是A11晶片，若傳言屬實，意味著想使用明年的iOS 17，至少要支援A12晶片，像是iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR就是A12的「最低規格標準」。
iOS 17除了將iMessage重新打造外，外媒表示，蘋果可能也會在iPhone增加通話錄音的功能、更多鎖定畫面小工具、類似iPad支援多任務處理、不需要再透過App Store，可從第三方應用商店下載蘋果相關App，要讓操作更具人性化。
📢 慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕
📢 10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！這款可愛又霸氣、免加好友「1鍵下載」
📢 【教你玩】比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 來用NGL App問害羞問題
📢 仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
📢 iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言