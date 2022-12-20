快訊

誇張！台男在北海道酒駕遭逮 還質疑酒測儀器不準

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 外媒爆：阿根廷違規了

都是科技惹的禍？ 美陸軍士兵不會看地圖…因太依賴GPS導航

蘋果iOS 17「最低標準」出爐！明年這款iPhone神機直接被淘汰了

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果今年推出iOS 16，新增許多個人化功能，像是「鎖定畫面」可任意更換字體大小和字型及照片呈現方式，引起果粉好評。（翻攝自蘋果官網）
蘋果今年推出iOS 16，新增許多個人化功能，像是「鎖定畫面」可任意更換字體大小和字型及照片呈現方式，引起果粉好評。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）今年推出iOS 16系統，新增許多個人化功能，像是「鎖定畫面」可任意更換字體大小和字型及照片呈現方式，不過也排除5款舊iPhone。外媒報導，明（2023）年推出的iOS 17也將有更多變化，但也有「iPhone神機」將要說掰掰了。

據外媒報導，2023年推出的iOS 17可能會優化離線使用Siri的功能，內建的iMessage也將重新打造、支援AR聊天室，正好與先前傳言蘋果有望在明年推出AR／VR頭戴裝置符合，因此更舊的iPhone機種可能很難再支援更新的規格，提到2017年登場的iPhone 8、iPhone 8 Plus和蘋果首款全螢幕「瀏海」、iPhone上市10周年的紀念機款iPhone X將停留在iOS 16，無法再升級。

iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都是A11晶片，若傳言屬實，意味著想使用明年的iOS 17，至少要支援A12晶片，像是iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR就是A12的「最低規格標準」。

iOS 17除了將iMessage重新打造外，外媒表示，蘋果可能也會在iPhone增加通話錄音的功能、更多鎖定畫面小工具、類似iPad支援多任務處理、不需要再透過App Store，可從第三方應用商店下載蘋果相關App，要讓操作更具人性化。

2017年登場的iPhone 8、iPhone 8 Plus和蘋果首款全螢幕「瀏海」的iPhone X（見圖），傳出可能無緣支援iOS 17了。（翻攝自蘋果官網）
2017年登場的iPhone 8、iPhone 8 Plus和蘋果首款全螢幕「瀏海」的iPhone X（見圖），傳出可能無緣支援iOS 17了。（翻攝自蘋果官網）

iOS 蘋果 iPhone

延伸閱讀

等於免費！寧夏夜市用這電子支付100%回饋 網友實測「真的秒入帳」喊話快衝

三星Galaxy S23外觀曝！明年出新機再開地圖炮「不惜一切代價」擊敗蘋果iPhone

別急著換！明年才是「真．iPhone 15」 蘋果平價版3大升級更像Pro版了

iOS 16.2這天更新！10大功能介紹 無邊記App、Apple Music卡拉OK必玩

相關新聞

蘋果iOS 17「最低標準」出爐！明年這款iPhone神機直接被淘汰了

蘋果（Apple）今年推出iOS 16系統，新增許多個人化功能，像是「鎖定畫面」可任意更換字體大小和字型及照片呈現方式，不過也排除5款舊iPhone。外媒報導，明（2023）年推出的iOS 17也將有更多變化，但也有「iPhone神機」將要說掰掰了。

看安卓友輕鬆解鎖好羨慕⋯蘋果男問「以後會有虛擬指紋？」 內行說話了

日前一名網友在PTT發文提及朋友的安卓手機具備「虛擬指紋」功能，在辨識解鎖速度相當快，讓使用iPhone 13的Face ID功能卻經常失敗的他投以羨慕眼光。

iPhone 6活過來了！蘋果推舊版本更新 適用機款名單看這裡

蘋果近來不只推出iOS 16.2更新版本，升級不少新功能，而這些看在無緣iOS 16的舊款機型中實在令人羨慕。不過，舊機款也別太難過，蘋果最近也同時釋出iOS 15.7.2更新版本。

手機比電腦主機板貴「為何年年換？」 眾人點出1要素吐嘈

科技越來越進步，手機功能和款式也越來越多元，現在幾乎人手一支手機，甚至還有人年年換新機，有網友對此就在PTT發文，他說手機價格幾萬元比電腦主機板幾千元還貴，為什麼反而更多人換手機，鄉民們則吐露一個關鍵「因為手機可以炫耀」。

Snapdragon 8 Gen 2晶片的便宜手機來了！繼Motorola後這一家也出平價旗艦手機

在Motorola推出僅人民幣3399元的平價Snapdragon 8 Gen 2處理器手機Moto Edge X40之後，Nubia稍早則是宣布僅以人民幣2999元起跳的Z50，同樣搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器規格，重量更僅有197公克。

OnePlus 11旗艦手機確定明年2月初於印度揭曉

日前確認將在未來3年由OPPO以人民幣100億元投資，並且預告OnePlus 11旗艦手機即將推出消息後，OnePlus確認預計在2023年2月7日於印度新德里舉辦名為「Cloud 11」的新品發表活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。