蘋果iOS 17「最低標準」出爐！明年這款iPhone神機直接被淘汰了

蘋果（Apple）今年推出iOS 16系統，新增許多個人化功能，像是「鎖定畫面」可任意更換字體大小和字型及照片呈現方式，不過也排除5款舊iPhone。外媒報導，明（2023）年推出的iOS 17也將有更多變化，但也有「iPhone神機」將要說掰掰了。

據外媒報導，2023年推出的iOS 17可能會優化離線使用Siri的功能，內建的iMessage也將重新打造、支援AR聊天室，正好與先前傳言蘋果有望在明年推出AR／VR頭戴裝置符合，因此更舊的iPhone機種可能很難再支援更新的規格，提到2017年登場的iPhone 8、iPhone 8 Plus和蘋果首款全螢幕「瀏海」、iPhone上市10周年的紀念機款iPhone X將停留在iOS 16，無法再升級。

iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都是A11晶片，若傳言屬實，意味著想使用明年的iOS 17，至少要支援A12晶片，像是iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR就是A12的「最低規格標準」。

iOS 17除了將iMessage重新打造外，外媒表示，蘋果可能也會在iPhone增加通話錄音的功能、更多鎖定畫面小工具、類似iPad支援多任務處理、不需要再透過App Store，可從第三方應用商店下載蘋果相關App，要讓操作更具人性化。

2017年登場的iPhone 8、iPhone 8 Plus和蘋果首款全螢幕「瀏海」的iPhone X（見圖），傳出可能無緣支援iOS 17了。（翻攝自蘋果官網）

商品推薦