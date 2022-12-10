從iOS 16.2更新開始，蘋果於全球市場推行AirDrop的10分鐘時間限制

先前隨著iOS 16.1.1版本更新於中國市場推行的AirDrop限時10分鐘開啟限制，終於隨著iOS 16.2版本於全球市場推行。

在此版本更新後，在AirDrop針對「所有人」開啟傳輸功能，將會加上10分鐘的時間限制，同時在預設狀態下會限制裝置接收來自AirDrop傳送檔案，必須手動開啟才能接收。

不過，透過聯絡人傳送的檔案就沒有10分鐘的時間限制，在「所有人」加上10分鐘時間限制的原因，主要還是為了避免使用者被陌生人以AirDrop傳遞騷擾圖片等情況發生。而10分鐘之內其實也足夠使用者傳遞多數檔案內容，所以在一般情況下，這樣的時間限制應該也不影響使用。

至於是否會像部分看法猜測造成更多政府機構審查、限制個人傳遞分享內容，或許就要看後續是否會有相關問題發生，目前似乎還不足以擔心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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