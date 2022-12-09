蘋果AirDrop在陸「所有人傳送限制10分鐘」效果奇佳？將拓展全球 激果粉製哏圖酸爆
蘋果（Apple）先前針對中國大陸，在iOS 16.1.1版本加入了AirDrop新的限制，只能向所有人傳送文件和照片10分鐘，沒想到未來真的將擴展至全球，引起果粉批評，就有國外網友大酸「一定是對中國大陸的鎮壓效果很好，所以才會把它擴展到全世界。」
據《macrumors》報導，蘋果日前釋出iOS 16.2 RC版，除了加入「Apple Music開唱（Apple Music Sing）」及iCloud端到端加密升级外，原本疑似因中國大陸「白紙革命」運動讓iPhone等蘋果產品的AirDrop功能成為大陸人的「抗議工具」，導致AirDrop在大陸的功能被迫改為「只能向所有人傳送10分鐘」的規定，未來這限制也會帶到全球。
蘋果產品的AirDrop功能可將文件及照片傳送給其他蘋果用戶，並分成「關閉接收」、「只限聯絡人」及「所有人」等3種傳送方式，如今iOS 16.2 RC版已見到第3項「所有人」將限縮成「向所有人傳送10分鐘」規定，一次只能使用10分鐘，蘋果聲稱是想減少不必要的文件共享，也可能要讓AirDrop不要成為騷擾的工具，激起不少國外網友抗議。
有網友認為，可在原本3項傳送方式再另增「10分鐘」限制，而不是取消「所有人」的功能，「每次要重新啟用很麻煩」，也有人表示AirDrop騷擾事件並非常態，「我開了一整天都沒發生過奇怪的事情。」加上前陣子大陸「白紙革命」運動，也讓網友製迷因哏圖大酸蘋果「它（指限制10分鐘功能）在大陸的鎮壓效果非常好，他們（蘋果）將擴展至全球。」iOS 16.2正式版本最快將在下周推出。
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