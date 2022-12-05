三星Galaxy S23現身？電池容量、FCC認證資料曝光

在美國FCC認證資料中，出現疑似三星明年即將推出的旗艦手機Galaxy S23與Galaxy S23+型號內容，分別為SM-S911B與SM-S916B，同時也透露兩款手機搭載電池容量各為3900mAh與4700mAh。

在先前傳聞中，Galaxy S23系列手機都將採用Qualcomm近期推出的Snapdragon 8 Gen 2處理器，而Galaxy S23將搭載支援1080P解析度與120Hz畫面更新率的6.1吋螢幕，而Galaxy S23+則採用相同規格螢幕設計，但尺寸將會增加為6.6吋。

而相機規格，則分別採用3200萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素超廣角鏡頭，另外則搭配一組1000萬畫素的3倍長焦鏡頭。

此外，預期三星也將推出定位頂級旗艦手機的Galaxy S23 Ultra，將會對應更完整的旗艦手機設計，同時也會搭載S Pen應用功能，但目前暫時還沒有具體消息傳出。

沒意外的話，三星預期會在明年2月舉辦首場Unpacked新品發表活動，屆時將公布新款Galaxy S23系列旗艦手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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