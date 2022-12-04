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存放在iPhone錢包的數位車鑰匙 已可分享給非iPhone機種使用

聯合新聞網／ 楊又肇

在後來釋出的iOS 16.1版本更新中，蘋果開始讓iPhone使用者可將存放在錢包的數位車鑰匙，可以分享給Google Pixel系列機種使用，未來更計畫開放更多搭載Android 12版本以後作業系統的機種使用。

使用者分別可以透過電子郵件、簡訊，或是藉由WhatsApp訊息將數位車鑰匙分享給非iPhone機種，而在此之前則是可以透過iMessage分享給其他iPhone機種使用者。

蘋果在2020年在iOS 14作業系統加入支援CarKey數位車鑰匙功能，讓使用者能將BMW特定車款鑰匙資訊存放在iPhone錢包app，並且透過無線感應方式進行識別啟動車輛，而Google後續也宣布在Android 12作業系統增加數位車鑰匙功能，同樣支援BMW等特定車款使用。

除了能將數位車鑰匙分享給非iPhone機種使用，蘋果此項功能也能對應分享給搭載新版watchOS作業系統的Apple Watch使用，但基本上僅相容Apple Watch series 5以後機種，或是Apple Watch SE使用。

目前蘋果希望簡化使用者日常所需攜帶物品，例如讓使用者將數位車鑰匙存放在iPhone錢包app，同時也已經可在美國特定州內將駕照放在手機內使用，甚至也與特定飯店如Hyatt合作，讓使用者能直接透過放在iPhone錢包app內的數位門卡開啟房門。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

BMW 駕照 美國

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