iPhone續航力越來越短？ 蘋果證實「隨手滑掉」的習慣更耗電

iPhone經常標榜持久的電池使用時間，然而許多用戶仍會抱怨掉電速度快，恐怕是因為你的「這個小習慣」導致電被悄悄偷走。

經常覺得覺得你的iPhone很耗電嗎？究竟是什麼習慣讓你的電量被偷走了？根據The Sun報導，蘋果官方建議不要經常「滑掉所有APP」，若關掉在背景運作中的APP，不僅浪費時間，更可能會傷害你的手機。

蘋果表示，開啟應用程式後，他們通常都在背景待命，以讓你能更有效率的使用。蘋果也解釋，我們許多人可能都以為應用程式們在背景會像是「旋轉木馬」般不斷運轉，但實際上他們是凍結的狀態，並不會耗電或佔用其他資源。

相反地，若你滑掉該APP後，重新打開它所消耗的能量反而會折損電池壽命，進一步使得耗電量增加，因此蘋果不建議使用者把經常使用的APP滑掉，以避免傷害手機電池壽命。

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