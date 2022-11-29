國外阿姨好吃驚！划SUP弄丟iPhone 8 plus 1年後竟找回來還能用

一名立槳衝浪者一年前在海上弄丟了手機，沒想到一年後手機被沖上岸，依舊可以使用，讓她相當不敢置信。

根據《太陽報》報導，39歲的克雷爾去年8月將她的iPhone 8 plus放到防水袋中，帶著自己的SUP到海邊玩，沒想到滑著板的過程中，手機被弄丟了。

過了一年多後，本（11）月就在克雷爾弄丟手機同個海邊，被正在遛狗的科頓發現，她撿起手機看到裡面的緊急聯絡卡有克雷爾母親的資料，因此順利聯繫到克雷爾並把手機歸還給她。

一名立槳衝浪者一年前在海上弄丟了手機，沒想到一年後手機被沖上岸，依舊可以使用，讓她相當不敢置信。（翻攝自英國《太陽報》）

克雷爾表示：「拿到手機後，發現它仍正常運作，這相當瘋狂，這意味著手機並沒有飄很遠。」她也補充，自己從去年4月划槳以來，都把手機掛在脖子上，但沒想到去年8月再度到海上划時摔進海裡，她重新爬到板子上後，划了一陣子才發現自己手機不見。

當時她以為手機放在防水套裡，應該沉到水裡，直到接獲拾獲者科頓的通知後，她感到相當震驚，沒想過會再看到飄洋海上的手機，且更不敢置信的是它依舊可以使用。

圖擷自Apple

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