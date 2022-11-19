期待iPhone 15有mini款、新顏色！最受歡迎蘋果產品前3名曝光：買來當聖誕節禮物

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了

雖然距離明年新一代iPhone發布還有10個月時間，根據市場調查機構SellCell公佈的最新調查報告，美國蘋果用戶仍希望未來iPhone會有「mini」型號，最期待iPhone 15採用全新設計。

iPhone 15系列採用全新設計

SellCell詢問了美國超過2,500名iPhone用戶，以收集其數據。今年假日期間最受歡迎的蘋果設備是iPhone，37.4%的調查對象計劃在聖誕節購買一台。

AirPods以18.7%的受訪者排名第二，其次是Apple Watch，佔16.3%。HomePod mini是聖誕節最不受歡迎的蘋果設備，只有2.9%的受訪者計劃購買。還值得注意的是，40.6%的受訪者沒有計劃在假期購買蘋果設備。

當被問及是否有計劃升級到iPhone 14型號時，13.6%的受訪者表示他們已經這樣做了–但還有29.7%的人仍有計劃在近期這樣做。在沒有升級計劃的56.7%的受訪者中，45.3%的受訪者表示他們計劃在現有設備上保留更長時間，5.1%的受訪者表示他們正在等待明年iPhone 15系列的推出。

2.4%的受訪者顯然在等待第四代iPhone SE的推出。59.4%計劃購買iPhone 14機型的受訪者表示，他們很樂意等待五週時間來獲得新設備。

當被具體問及是否喜歡iPhone 14 Plus時，20.4%的受訪者表示他們已經有一台或計劃很快購買一台。22.5%的人說它太貴了，12.1%的人說它太大了，7.8%的人說與iPhone 14 Pro相比，它的功能組合不好，6.6%的人說價格太接近iPhone 14 Pro，6.6%的人說他們更喜歡更小的、iPhone mini外形的設備。

期待iPhone 15新特性

展望iPhone 15機型，當被問及他們最希望從明年的新iPhone陣容中獲得什麼時，美學是調查回答中的首要問題。35.2%的受訪者表示，他們最渴望看到設備的設計大改，而30.3%的人最希望看到新的顏色選擇。

28.8%的人希望看到EarPods和電源適配器等配件的回歸，23.9%的人希望iPhone 15擁有潛望式變焦攝像鏡頭，23.6%的人希望看到Touch ID的回歸，20.3%的人希望iPhone改用USB-C，11.7%的人希望動態島擴展到整個iPhone 15系列機型。8.5%的人希望看到「mini」外形在iPhone 15陣容中回歸，鑑於有6.6%的人不會購買iPhone 14 Plus，因為他們喜歡更小的設備，這也是有道理的。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 14 Pro 蘋果 Apple AirPods HomePod Mini

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