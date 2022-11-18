iPhone 15傳全系列改用Type-C 但iPhone 15 Pro系列獨享這功能
歐盟新法統一充電規格 (Type-C；簡稱 USB-C) 協議將在 2024 年底上路實行，Apple 蘋果公司也必須依法執行，據傳 2023 年秋季的 iPhone 15 就會捨棄 Lightning 連接埠，改用 USB-C 。
知名蘋果分析師郭明錤稍早在個人 Twitter 推特爆料，新款 iPhone 均捨棄 Lighting 並改為 USB-C，但僅有兩款 iPhone 15 Pro & 15 Pro Max 會配備有線高速傳輸。
郭明錤分析師表示，標準款 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的有線傳輸速度規格仍與 Lightning 相同，是 USB 2.0；而高階版 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 則是支援有線高速傳輸規格，而且至少支援 USB 3.2 或 Thunderbolt 3 傳輸速度。
簡單來說，就是 iPhone 15 Pro 系列的有線傳輸速度將有明顯提升，並有利高速傳輸 IC 設計產業成長。
此外，郭明錤分析師認為 Apple 蘋果對於傳輸速度的規格提升，不僅會帶旺高速傳輸晶片的需求，同時也會吸引 Android 手機製造商的競爭。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
圖片及資料來源：郭明錤 (Ming-Chi Kuo)@mingchikuo
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