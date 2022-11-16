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只有1萬想買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友預算僅有1萬左右，想買iPhone 11（左）或iPhone 12（中），詢問網友該買哪一款比較好，引起不少網友討論。右為iPhone 13。（翻攝自蘋果官網）
一名網友預算僅有1萬左右，想買iPhone 11（左）或iPhone 12（中），詢問網友該買哪一款比較好，引起不少網友討論。右為iPhone 13。（翻攝自蘋果官網）

想買舊手機看過來！蘋果（Apple）iPhone 14系列雖然已上市一陣子，仍有果粉心有所屬舊款iPhone。一名網友在預算只有1萬元左右的情況下，了解iPhone 11和iPhone 12各有缺點，詢問網友該買哪一款較合適，引起不少網友討論。

一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版表示，目前正在使用iPhone SE 2，相當喜歡Touch ID功能，但因使用一整天下來需要充電2到3次，「尿袋（指行動電源）不離手有點煩」，因此忍痛放棄Touch ID功能，加上預算只有1萬元左右，因而想購買二手iPhone 11或iPhone 12。

他表示在外通勤約2小時，會使用AirPods、玩遊戲或滑社群，「希望一天行動電源充滿一次就可以撐一整天」，得知iPhone 11的Face ID沒辦法口罩辨識、沒有5G，iPhone 12「好像一面倒負評，但如果我從SE 2轉電池的問題應該不會那麼有感？」詢問網友應該要買哪款手機。

網友認為iPhone 12雖然續航力差，但購買二手機後再換電池，還能再用很久，「光是口罩解鎖就屌打iPhone 11了」。（翻攝自蘋果官網）
網友認為iPhone 12雖然續航力差，但購買二手機後再換電池，還能再用很久，「光是口罩解鎖就屌打iPhone 11了」。（翻攝自蘋果官網）

不少網友秉持著「買新不買舊」的趨勢，秒選iPhone 12，因iPhone 12的「口罩辨識」功能超級方便，「12再雷，光口罩解鎖就穩贏11了。」、「（選）iPhone 11的是在害人嗎」。而外界抨擊iPhone 12續航力超慘，網友認為其實可以購買二手iPhone 12後直接「換電池」，「iPhone 12我換電池之後並不會很噴電，而且它各方面比11還優秀。」、「換完電池（對iPhone 12）改觀了，循環8xx健康度87%。」

但還是有網友覺得，原Po可以「捏一點預算」直上iPhone 13，「iPhone 12的問題是會讓電池健康度掉很快，二手機考慮一下iPhone 13。」、「鐵定iPhone 13，12的續航廢到笑。」、「我女友的iPhone 13續航力就好很多，建議至少13。」

iPhone 11的Face ID沒有口罩解鎖功能較為可惜。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 11的Face ID沒有口罩解鎖功能較為可惜。（翻攝自蘋果官網）

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