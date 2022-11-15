MagSafe充電器必買？擁車族搖頭揭「最實用」配件：體驗過才知方便

蘋果延續過去MacBook設計，自iPhone 12起推出新型磁吸充電系統「MagSafe」，同時推出系列與MagSafe相融的配件，包括充電器、手機殼等，提供果迷們更多的選擇。不過一名網友就在Dcard上好奇發問，由於過去已有用習慣的無線充電器，是否該再入手MagSafe專用充電器？掀起網友們熱議。

原本都是用安卓機的原PO表示，最近因工作需求入手了一支iPhone 14，由於平常沒什麼研究手機，後來在朋友分享下才知道手機背面有磁力叫「MagSafe」，不僅如此，還可以拿來吸很多東西。

「阿不就是一般的無線充電」，原PO抱持著加一個磁鐵功能「有什麼好稀奇」的想法，上網一查才驚覺原來這麼多東西都可以吸，但因為本身已用習慣安卓的無線充電，剛好也可以拿來充iPhone，讓他好奇有沒有必要入手MagSafe充電器或其他相關配件。

貼文一出，有網友對MagSafe充電器讚不絕口，「非常好用，我遇過說不好用的都是沒用過憑感覺的」、「不錯用，因為拆裝很快又很穩，但主要要看你使用情境，像我就用不到拍照握把或者通話錄音的周邊」；不過也有人認為可使用習慣的無線充電器即可，但可考慮購入其他可支援MagSafe的配件，「如果你已經有無線充電器了，不必要，但你可以買其他配件」、「不需要，本來就有無線充電不需要多買一個，大部分時候都還是用線」、「買一個MagSafe腳架，吸上去拍照很方便」。

而針對有什麼值得購入的MagSafe配件，過來人則是一面倒點名「車用支架」超實用，「車用支架用MagSafe超讚，吸上去就直接充電，要體驗過才會知道有多方便」、「我覺得充電類的配件反而不是很實用，因為充電很慢又很容易發熱，不推薦。但支架、車架類的配件真的是太實用了，磁吸支架、卡包這類配件最推薦」、「推汽車手機架，買個盜版的+MagSafe手機架，再裝有MagSafe的手機殼」。

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