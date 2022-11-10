安卓用戶限定！用這方法「10秒錢入帳」 點數多處都可用

一名網友在PTT省錢版PO文，分享安卓用戶限定的「Google意見回饋獎勵小教學」，該點數不僅可以用於Google Play，也可以用在Google one月租服務、Evernote月租等處。

原PO分享，Google有許多時機都可以讓你動動手指賺錢，可以先到Google Play商店搜尋「意見回饋獎勵」並下載，可以確認獎勵金清單。

賺到的點數可以在Google Play購買遊戲、電子書和電影，還可以在遊戲內消費時抵用，除此之外亦可用於Google one月租服務、Evernote月租及旋轉拍賣的廣告抵用金等。

而有什麼時機點可以賺到點數？原PO舉例，如填寫約花費10秒的「地點到訪」問卷，大約2至3選擇題，通常詢問「是否有造訪以下商店」、「用什麼方式付款」等簡單問題，即便系統偵測錯誤，問你到訪的地點後發現都沒去過，選擇「以上皆非」，也會有30%左右的回饋金。

問卷形式也大致分為2種，第一種是廠商主動詢問對某品牌或產品的印象，另一種則是O2O（Online to Offline）問卷，主要都針對使用者近期到訪過的商店消費詢問，因為要確認廣告效益。

而原PO也分享，這樣簡單的賺錢方式可以在一個月內賺到1百至2百元左右，雖然少但也不無小補。而原PO也提醒回答問卷時請「千萬要誠實」，否則若被系統降信任，未來遇到問卷的機會就會跟著變少。

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