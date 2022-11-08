蘋果突襲開賣AirPods Pro 2 此刻預購3週後即到手

蘋果突襲開賣全新的AirPods Pro 2，即日起就可以在官網下訂，最快11月30日就可以收到最新款耳機。

蘋果無預警在台灣官網開放AirPods Pro 2預購，若現在於官網下單，預計將會在11月30日至12月7日間到貨，而售價則為新台幣7,490元，同樣可以在官網進行免付費的個人化鐫刻服務。

根據蘋果官網介紹，AirPods Pro 第 2 代經重新再造，讓「主動式降噪」效能提升最高可達2倍；「適應性通透模式」可減少外部噪音，「個人化空間音訊」則為使用者帶來更沉浸式的音效；充電一次，電池續航力最長可達6小時；觸控控制，讓使用者輕輕滑動就可調整音量；支援「精確尋找」功能、內建揚聲器並附有掛繩孔。

本次耳機也升級至H2晶片，帶來更聰明的降噪功能與3D空間音效。「適應性等化」功能，可即時調整耳中的音樂效果，高音清透乾淨、低音深沉渾厚，細節格外清晰。

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