外媒評選史上最好、最差的10款iPhone曝光 果粉們快看上榜沒

第一代iPhone手機自2007年推出後，至今已推出至iPhone 14系列新機，每每新品上市便引起全球轟動。然而，近日有外媒評選蘋果手機有史以來最佳與最差的10款iPhone。

外媒《Slash Gear》評論iPhone系列手機最佳機型分別為4S、3G與3GS、6S與6S Plus、X、14 Pro與14 Pro Max等，報導指出這些上榜機種都具備「升級幅度大」和「推動設計向前發展」優點。

才剛推出的iPhone 14 Pro系列何以上榜？報導指出，iPhone 14 Pro系列機款變化iPhone X以來的前鏡頭配置，而發展出「動態島」設計，且搭載可利用衛星的「SOS緊急服務」，堪稱是通訊界的一大革新。

此外，最差的5款iPhone機型分別是5C、4、SE、6與6 Plus及Rokr E1，各別上榜原因是因為5C使用廉價的塑料外殼，而4則咎因於「天線門事件」（內部天線影響收訊的設計）處理不當；不論是SE的哪一代機款，雖然給出強大規格卻塞進「過時機殼」當中，這正違反了蘋果突破界線的傳統，而6與6 Plus雖使用鋁製設計使其與前代相比更輕薄，但也變得非常容易變形。

最後一款Rokr E1上榜令人匪夷所思，但《Slash Gear》解釋道，雖然Rokr E1不具備iPhone的稱號，甚至不是智慧型手機，但它是由Motorola與蘋果電腦合作推出的產品，是首款內建iTunes軟體的手機，也因它定位不明確使得市場反應不佳，且內建儲存空間過低，只能仰賴昂貴的擴充卡來支撐。

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