技術仍卡關！傳蘋果iPhone 15仍用Qualcomm的5G通訊晶片

彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指稱，蘋果預計在2023年推出的iPhone 15系列，依然會維持採用Qualcomm提供5G通訊晶片。

雖然先前有消息指出蘋果將在2023年推出的iPhone 15系列換上自主研發的5G通訊晶片，但顯然蘋果目前仍面臨技術突破瓶頸，加上整體成本上的考量，或許繼續選擇使用Qualcomm提供5G通訊晶片，依然會是較符合市場利益的決定。

目前市場分析猜測蘋果自主研發的5G通訊晶片至少到等到2025年才會問世，意味蘋果與Qualcomm之間合作關係至少會延續至2024年。不過，即便蘋果能順利推出自主研發的5G通訊晶片，在相關必要技術專利可能仍免不了必須向Qualcomm付費取得授權。

而Qualcomm實際上也明白與蘋果之間合作關係並非長久，因此在先前說明中便強調會將營收仰賴蘋果的比重持續降低，預計在2023年降至20%以下，甚至預期在2024年會讓此比重減少至個位數，藉此向投資人強調縱使少了蘋果合作關係，仍不會影響其營收表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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