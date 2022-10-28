Google Pixel 7 Pro續航力拚三星蘋果誰贏？網不忍直視「拍照封頂，其他隨意」

Google日前推出Pixel 7和Pixel 7 Pro，已於10月13日上市，不少網友已收到新機發表評論，外媒也針對這2款與蘋果（Apple）旗艦款iPhone 14 Pro Max與三星（Samsung）Galaxy S22 Ultra進行大家最在意的續航力比拚，出現意外發展。

據外媒報導，Google Pixel 7 Pro處理器升級至Tensor G2，配備6.7吋螢幕，具有120Hz螢幕更新率，亮度比上一代Pixel 6 Pro提升25%，亮度最高可達1000nit（高動態範圍）和1500nit（峰值亮度）。而鏡頭採用5000萬畫素主鏡頭、1200畫素超廣角鏡頭及4800萬畫素望遠鏡頭，其中望遠鏡頭最高可達到30倍的數位變焦。

不過，從續航力來看，雖然Google Pixel 7 Pro的電池容量達到5000mAh，卻不敵三星Galaxy S22 Ultra和蘋果iPhone 14 Pro Max，更何況iPhone 14 Pro Max只有4323mAh。外媒實測Google Pixel 7 Pro在通話、瀏覽網頁及影片播放的續航力各自為24小時29分、12小時38分及17小時14分，綜合續航力為83小時。

不管是三星Galaxy S22 Ultra和蘋果iPhone 14 Pro Max，續航力的每一項數值都優於Google Pixel 7 Pro。（翻攝自gsmarena）

Galaxy S22 Ultra在通話續航時間為32小時3分、瀏覽網頁16小時54分及影片播放18小時1分，綜合續航力為108小時；iPhone 14 Pro Max在通話、瀏覽網頁及影片播放的續航力各自為27小時23分、23小時39分及24小時38分，綜合續航力為121小時。不管是三星還是蘋果，續航力的每一項數值都優於Google Pixel 7 Pro。

該文引起不少網友討論，認為Google Pixel 7 Pro可滿足基本需求，「輕中度用一天應該還是沒問題的」，但仍有不少網友驚訝Pixel 7 Pro「好爛的續航」、「電池比哀鳳大那麼多，影片播放時間也太悲劇。」、「拍照封頂，其他隨意。」、「Tensor 能耗比就這樣，1代和2代看起來沒差很多。」更有網友酸「影片（續航）比Pixel 6 Pro進步不少，不錯不錯，從『好爛』變成『爛』。」、「難怪Pixel是工作，iPhone是生活，這句話好有道理。」

三星Galaxy S22 Ultra。（翻攝自三星官網）

蘋果iPhone 14 Pro Max。（翻攝自蘋果官網）

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