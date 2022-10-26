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Nokia X30 5G、Nokia C31在台上市 保證Hold住3年手機系統升級

聯合新聞網／ 楊又肇

日前在IFA 2022期間推出Nokia X30 5G、Nokia G60 5G與Nokia C31三款手機後，HMD Global稍早宣布在台推出其中Nokia X30 5G與Nokia C31。

Nokia X30 5G採用6.43吋、1080P解析度、支援90Hz畫面更新率的OLED螢幕，搭配Qualcomm Snapdragon 695處理器，以及6GB或8GB記憶體，加上128GB256GB儲存容量，主相機則採用5000萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及1600萬畫素視訊鏡頭。

Nokia C31則是採用6.7吋螢幕，搭配紫光展銳Unisoc 9863A1處理器，搭配3GB或4GB記憶體，以及32GB或128GB儲存容量，主相機則僅配置一組1300萬畫素廣角鏡頭。

其中，Nokia X30 5G將於10月28日正式在台上市，推出8GB記憶體與256GB儲存容量版本，並且提供釋出單一雲霧藍配色，建議售價為新台幣18990元，將以特別優惠價15990元銷售，同時提供2年非人為損傷原廠保固。而Nokia C31則將於11月8日在台上市，提供4GB記憶體與64GB儲存容量版本，建議售價為新台幣4990元。

兩款手機均以更環保、著重永續發展目標打造，例如在Nokia X30 5G採用100%回收鋁材製作框體，同時背蓋採用65%比例回收塑膠製作，另外更針對手機盒裝設計降低佔用空間，並且取得FSC森林管理委員會認證，強調進一步實現減碳目標。

而HMD Global也強調旗下手機產品均保證至少三年的作業系統升級，因此能確保手機有更長的使用壽命，而不會太快出現不堪使用情況。

至於先前提及的「Circular」手機使用訂閱服務，目前暫時還沒有計畫在台灣市場提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 128GB

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