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蘋果iPhone大尺寸不再是Pro Max？傳「Ultra」獨享完整功能、更好的相機功能體驗

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果在今年秋季正式推出Apple Watch Ultra之後，就陸續有不少說法認為蘋果將在明年推出加上「Ultra」名稱的新款iPhone機種，另外更有不少看法認為蘋果取消mini機種，改推尺寸比照iPhone 14 Pro Max的iPhone 14 Plus之後，可能會在明年計畫推出的iPhone 15系列，重新調整其不同機種的產品定位

其中，蘋果可能比照Apple Watch Ultra定位，在iPhone 15系列機種推出定位頂級旗艦的iPhone 15 Ultra，並且採用鈦金屬材質框體與更高階的相機系統，同時也可能採用最新的處理器規格及更大記憶體容量配置。

而在iPhone 13系列、iPhone 14系列中，硬體規格幾乎與Pro Max機種相同，基本上僅在尺寸上不同的Pro機種，接下來可能會在iPhone 15系列終結，僅保留大尺寸螢幕設計的iPhone 15 Plus與標準款iPhone。

這樣的產品定位，可能會讓iPhone 15系列產品定位回到像是iPhone X，以及iPhone 8與iPhone 8 Plus的作法，亦即分別鎖定頂級功能、大尺寸及標準尺寸使用體驗，同時也能讓產品設計更為簡化。

但這樣的設定，則可能會讓螢幕尺寸在6.1吋設計的Pro機種也步入歷史，意味小尺寸機種將只剩下標準款iPhone，或是定位入門的SE機種，再往上就是定位大尺寸使用體驗的Plus機種，以及鎖定頂級使用體驗的Ultra機種。

只是從今年推出的iPhone 14 Plus上市後銷量不佳，後續銷售表現也不被看好情況下，蘋果明年若確定取消現有Pro機種，或許會變成險招，除非能順利說服消費市場將小尺寸螢幕使用需求聚焦在標準款iPhone或SE機種，更大尺寸螢幕使用需求則選擇Plus機種，甚至選擇提供完整頂級使用體驗，但是價格相對更高的Ultra機種，而這些變因還不包含蘋果在明年推出機種是否還維持不同處理器規格配置的作法，否則可能會出現消費者不買單情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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